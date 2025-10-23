Moda
VELIKA OČEKIVANJA

Emma Stone kopirala ikonični modni trenutak Gwyneth Paltrow iz devedesetih

Žena.hr
23. listopada 2025.
Profimedia
Emma Stone upravo je rekreirala jedan od najupečatljivijih modnih trenutaka u kinematografiji: zeleni set Donne Karan koji je nosila Gwyneth Paltrow

Haljina bez leđa koju je Keira Knightley nosila u filmu "Okajanje", sjajno djelo kostimografkinje Jacqueline Durran, možda je najpoznatiji zeleni modni trenutak u povijesti filma, ali dvodijelni outfit Gwyneth Paltrow iz filma "Velika očekivanja" iz 1998. godine odmah je iza kultne haljine. 

Profimedia

Sigurno se svi sjećaju te predivne zelene kombinacije: svilenkasta, otvorena košulja dugih rukava i ravna maxi suknja iz kolekcije Donne Karan za proljeće/ljeto 1996., s prepoznatljivim minimalističkim linijama devedesetih i jarkom zelenom bojom. Taj look je tijekom proteklih desetljeća nadahnuo brojne modne editorijale i reinterpretacije. I danas se ništa nije promijenilo, a dokaz je i Emma Stone koja se u New Yorku pojavila upravo u takvom zelenom outfitu, izvučenom iz arhive.

Profimedia

Glumica u New Yorku promovira novi film "Bugonia" redatelja Yorgosa Lanthimosa i za snimanje showa The Late Show With Stephen Colbert odlučila se zeleni look. Na sebi je imala upravo zelenu košulju i suknju koje je Gwyneth Paltrow nosila u filmu, prepoznatljivu modnu posvetu za sve koji poznaju povijest filma i mode, sve do sandala s tankim remenčićima. 

Profimedia
Profimedia

Emma Stone i njezina dugogodišnja stilistica Petra Flannery posljednjih su se mjeseci odlučile za nevjerojatan modni niz, ne samo zbog promocije filma "Bugonia", glumica je nosila kreacije iz najnovije kolekcije Louisa Vuittona, već i zbog rujanskog izdanja američkog Voguea koje slavi njezinu kreativnu suradnju s umjetničkim direktorom Nicolasom Ghesquièreom. Zeleni outfit iz devedesetih samo je jedan u nizu koji oduševljava, a mi ćemo i dalje imati velika očekivanja. 

