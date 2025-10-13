Emma Stone na crvenom tepihu nosila nježnu haljinu i opet potpuno oduševila

Lijepa glumica je odabrala elegantnu žutu haljinu, u boji senfa, s potpisom modne kuće Louis Vuitton

Bugonia, dugo očekivani film Yorgosa Lanthimosa imao je veliku premijeru na Londonskom filmskom festivalu. Bilo je puno uzvanika, a među njima je, naravno, bila i redateljeva česta suradnica i glavna glumica Emma Stone.

Za tu prigodu, Stone je odabrala elegantnu žutu haljinu, u boji senfa, s potpisom modne kuće Louis Vuitton. Haljina ravnog kroja, koju je posebno izradio kreativni direktor Nicolas Ghesquiere, imala je ravni dekolte i tanke naramenice te otvorena cijela leđa. U kombinaciji sa šalom koji joj je padao s ruku niz leđa do crvenog tepiha, bila je oličenje klasičnog glamura.

Zagasito žuta nijansa savršeno je odgovarala i Emminoj prepoznatljivoj crvenoj kosi. Bakreno obojena bob frizura divno je istaknula njezinu nježnost. Što se tiče šminke, vizažistica Nina Park zadržala je prirodnost, s tamnocrvenim usnama i svježim tenom koji je dodatno istaknuo oči.