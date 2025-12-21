Najljepši kardigani ove zime: Od tankih klasika do chunky modela

Kao jedan od najpraktičnijih i najšarmantnijih komada za zimske dane, kardigani se ove sezone posebno ističu u kolekcijama brojnih brendova. Od tankih, klasičnih modela koji se lako nose ispod kaputa, do toplih chunky kardigana koji mogu zamijeniti jaknu, izbor nikad nije bio bolji

Došli su hladniji dani i s njima vrijeme kada pletivo ponovno preuzima glavnu ulogu u našoj garderobi. Među najpoželjnijim zimskim komadima ističu se kardigani – praktični, topli i svestrani. Ove zime nalaze se u ponudi gotovo svakog brenda, od high street ponude do premium kolekcija, a raznolikost modela čini ih savršenim izborom za različite stilove i prilike.

Kardigani su se nametnuli kao nezaobilazan dio slojevitog odijevanja. Klasični tanki modeli idealni su za poslovne kombinacije – lako se nose ispod kaputa, blejzera ili preko košulje te stvaraju profinjen, uredan izgled. S druge strane, chunky kardigani s izraženim pletivom i oversized kroja donose cozy estetiku kojoj se vraćamo svake zime. Nosivi su uz traperice, basic majice ili dolčevite, a u toplijim zimskim danima mogu poslužiti i kao zamjena za laganu jaknu.

Ove sezone posebno se ističu kardigani s naglašenim teksturama, u oversize krojevima te modeli na kopčanje koji unose klasičnu, pomalo vintage notu u svaki look. Popularne su i verzije s pojasom koje naglašavaju struk te stvaraju elegantniju siluetu, dok kratki krojevi odlično pristaju uz suknje visokog struka ili elegantne hlače. Neutralne nijanse poput sive, bež ili bijele ostaju vječni favoriti, ali u ponudi se mogu pronaći i bogati tonovi zelene, bordo ili smeđe koji outfitu daju dodatnu dubinu.

Kardigan se lako uklapa u svakodnevne kombinacije, ali i u svečanije trenutke. Preko slip haljine stvara romantičan zimski look, dok uz traperice i čizme čini jednostavnu, ali chic dnevnu kombinaciju. U uredu će odlično izgledati uz elegantne hlače i tanki top, stvarajući slojeviti outfit koji je istovremeno topao i profinjen.

Kako bismo olakšali izbor i inspirirali te za nadolazeće hladne dane, donosimo naše high street favorite – modele koji ove zime privlače najviše pažnje i koji će se s lakoćom uklopiti u svaki ormar.

Mango - 49,99 €

Mango - 39,99 €

Massimo Dutti - 199 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 39,95 €