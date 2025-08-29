Emma Stone i Riley Keough znaju tajnu crnih modnih izdanja

Na crvenom tepihu Venecijanskog filmskog festivala, unuka Riley Keough i američka glumica Emma Stone pokazale su potpuno različite, ali podjednako upečatljive modne odabire

Na crvenom tepihu Venecijanskog filmskog festivala, unuka Riley Keough i američka glumica Emma Stone pokazale su potpuno različite, ali podjednako upečatljive modne odabire.

Riley Keough odlučila se za odvažan “no-pants” look, pojavivši se u crnoj satenastoj Chanel jakni stegnutoj u struku i dva džepa u obliku srca s uvezenim Chanel logom. Srebrni gumbi i diskretni volančić na ovratniku dodatno su ukrasili minimalistički stajling, dok su strappy crne sandale na petu naglasile noge glumice, potvrdivši da je ponekad manje doista više.

Profimedia

Profimedia

Keough se pridružila trendu koji su ranije prihvatile Jennifer Lopez i Sydney Sweeney, pokazujući da odvažni modni potezi bez hlača itekako mogu privući pažnju.

Profimedia

S druge strane, Emma Stone odabrala je klasičniji, ali jednako sofisticiran outfit. Glumica je nosila malu crnu haljinu modne kuće Louis Vuitton.

Profimedia

Haljina je istaknula vitke ruke i ramena glumice, halterneck kroja i slojevito ukrašena čipkastim donjim dijelom s cvjetnim detaljima. Stone je outfit zaokružila kožnom torbicom Louis Vuitton Express PM, sandalama Manolo Blahnik, ovalnim sunčanim naočalama i zlatnim metalnim narukvicama u obliku spirale.

Profimedia

Dok Keough donosi odvažnost i moderni bunt, Stone podsjeća na bezvremensku eleganciju.