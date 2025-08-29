Moda
NEPOGREŠIVA CRNA

Emma Stone i Riley Keough znaju tajnu crnih modnih izdanja

Žena.hr
29. kolovoza 2025.
Emma Stone i Riley Keough znaju tajnu crnih modnih izdanja
Profimedia
Na crvenom tepihu Venecijanskog filmskog festivala, unuka Riley Keough i američka glumica Emma Stone pokazale su potpuno različite, ali podjednako upečatljive modne odabire.

Riley Keough odlučila se za odvažan “no-pants” look, pojavivši se u crnoj satenastoj Chanel jakni stegnutoj u struku i dva džepa u obliku srca s uvezenim Chanel logom. Srebrni gumbi i diskretni volančić na ovratniku dodatno su ukrasili minimalistički stajling, dok su strappy crne sandale na petu naglasile noge glumice, potvrdivši da je ponekad manje doista više.

Emma Stone i Riley Keough znaju tajnu crnih modnih izdanja
Profimedia
Emma Stone i Riley Keough znaju tajnu crnih modnih izdanja
Profimedia

Keough se pridružila trendu koji su ranije prihvatile Jennifer Lopez i Sydney Sweeney, pokazujući da odvažni modni potezi bez hlača itekako mogu privući pažnju. 

Emma Stone i Riley Keough znaju tajnu crnih modnih izdanja
Profimedia

S druge strane, Emma Stone odabrala je klasičniji, ali jednako sofisticiran outfit. Glumica je nosila malu crnu haljinu modne kuće Louis Vuitton. 

Emma Stone i Riley Keough znaju tajnu crnih modnih izdanja
Profimedia

Haljina je istaknula vitke ruke i ramena glumice, halterneck kroja i slojevito ukrašena čipkastim donjim dijelom s cvjetnim detaljima. Stone je outfit zaokružila kožnom torbicom Louis Vuitton Express PM, sandalama Manolo Blahnik, ovalnim sunčanim naočalama i zlatnim metalnim narukvicama u obliku spirale.

Emma Stone i Riley Keough znaju tajnu crnih modnih izdanja
Profimedia

Dok Keough donosi odvažnost i moderni bunt, Stone podsjeća na bezvremensku eleganciju.

