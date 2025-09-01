Ekscentrični stajling Borne Kotromanić koji nitko ne može iznijeti bolje od nje

Glomazne naočale, neobične potpetice i pencil suknja u glavnoj ulozi

Subotnje jutro bez kiše, za šetnju zagrebačkom špicom iskoristila je i hrvatska poduzetnica i životna savjetnica Borna Kotromanić. Kao i obično, Borna pozornost privlači svojim originalnim i upečatljivim modnim izdanjima.

Ovoga puta odlučila se za uski bordo korzet-top s tankim naramenicama koji je uparila s uskom pencil suknjom. Pencil suknja crvene boje, svjetlije nijanse od topa stvorila je ujednačen vizualni dojam.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

U fokusu su bili upečatljivi detalji od kojih su najviše pažnje privukle glomazne sunčane naočale sa žutim okvirima koje su prekrile gotovo pola lica. Osim sunčanih naočala, Borna je u elegantni stajling ukomponirala i veliku torbu od rafije s plavim ručkama. S nekoliko zlatnih ogrlica začinila je kompletni stajling.

Bijele slingback salonke s asimetričnom petom izdužile su njezine vitke noge i zaokružile cijeli stajling koje odiše originalnošću.