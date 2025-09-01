Bez traper suknje ne možemo zamisliti jesenske modne igre. Koji modeli su najpoželjniji?

Traper suknja jedan je od onih vječnih komada koji nikada ne izlaze iz mode. Dolaskom jeseni vraća se u središte pažnje, jer spaja praktičnost i stil – dovoljno lagana za toplije dane, ali dovoljno svestrana da se lako uklopi u svaku kombinaciju

Ulaskom u jesenske dane, traper suknje ponovno dolaze u fokus kao savršen komad za prijelazno razdoblje. Ovaj modni klasik već sezonama ne izlazi iz mode, a razlog tome je jednostavan – izuzetno su praktične, lako se kombiniraju i pristaju uz gotovo svaki stil. Idealne su za toplije jesenske dane kada još uvijek želimo nositi nešto lagano, ali i dovoljno toplo i svestrano da se lako uklopi u svaku kombinaciju.

Traper suknje možeš nositi u različitim prilikama – za ležerne kombinacije odlično izgledaju uz tenisice i pamučne majice ili kardigan, dok se u poslovnom izdanju odlično slažu s košuljom, blejzerom i elegantnim čizmama. Za večernji izlazak dovoljno je dodati top s tankim naramenicama ili kožnu jaknu i gležnjače na petu.

Što se modela tiče, jesen 2025. donosi raznolikost – od midi suknji A-kroja koje laskaju figuri, preko pencil krojeva koji odišu elegancijom, pa sve do lepršavih maksi suknji koje unose dozu boho chica u jesenske outfite. Također, u trendu su i suknje s prorezima, asimetričnim rubovima i u tamnijim, vintage ispranim nijansama trapera.

Ako si u potrazi za novim modelima za jesen, donosimo favorite iz high street kolekcija koji će obilježiti ovu sezonu i postati tvoj neizostavni modni adut u svakodnevnim kombinacijama.

