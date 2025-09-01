Bez traper suknje ne možemo zamisliti jesenske modne igre. Koji modeli su najpoželjniji?
Ulaskom u jesenske dane, traper suknje ponovno dolaze u fokus kao savršen komad za prijelazno razdoblje. Ovaj modni klasik već sezonama ne izlazi iz mode, a razlog tome je jednostavan – izuzetno su praktične, lako se kombiniraju i pristaju uz gotovo svaki stil. Idealne su za toplije jesenske dane kada još uvijek želimo nositi nešto lagano, ali i dovoljno toplo i svestrano da se lako uklopi u svaku kombinaciju.
Traper suknje možeš nositi u različitim prilikama – za ležerne kombinacije odlično izgledaju uz tenisice i pamučne majice ili kardigan, dok se u poslovnom izdanju odlično slažu s košuljom, blejzerom i elegantnim čizmama. Za večernji izlazak dovoljno je dodati top s tankim naramenicama ili kožnu jaknu i gležnjače na petu.
Što se modela tiče, jesen 2025. donosi raznolikost – od midi suknji A-kroja koje laskaju figuri, preko pencil krojeva koji odišu elegancijom, pa sve do lepršavih maksi suknji koje unose dozu boho chica u jesenske outfite. Također, u trendu su i suknje s prorezima, asimetričnim rubovima i u tamnijim, vintage ispranim nijansama trapera.
Ako si u potrazi za novim modelima za jesen, donosimo favorite iz high street kolekcija koji će obilježiti ovu sezonu i postati tvoj neizostavni modni adut u svakodnevnim kombinacijama.