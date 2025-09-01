Moda
ZAVODLJIVE KOMBINACIJE

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu

Žena.hr
1. rujna 2025.
Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Profimedia
Boho chic, sa svojim romantičnim, razigranim i opuštenim duhom, nastavlja vladati jesenskim kolekcijama. Od brušene kože i resica do lepršavih bluza, haljina s uzorcima i čipkastih detalja, ovaj trend ponovno dokazuje da je bezvremenski i savršeno prilagodljiv svakoj sezoni

Nova sezona donosi i nove trendove, no jedan stil i dalje ostaje nezaobilazan – boho. Iako je na prvu možda vezan uz ljeto, toplo sunce i festivale, čini se da će i ove jeseni boho estetika nastaviti dominirati modnom scenom. Brušena koža, lepršave bluze, haljine s uzorcima, čipka, volani i resice i dalje su ključni elementi koji unose dozu romantične slobode u naše ormare i svakodnevne kombinacije.

Boho komadi idealni su jer se mogu nositi i u opuštenim i u elegantnijim prigodama. Haljina s cvjetnim uzorkom i čizmama do koljena pravi je jesenski look, dok se brušena kožna jakna odlično slaže uz traperice i bluzu s čipkastim detaljima. Resice na torbama ili prslucima unose dinamiku u styling, a volani i prozračne tkanine daju onaj prepoznatljiv „easy chic“ dojam.

Posebno su zanimljive kombinacije slojevitosti – primjerice, duga boho haljina ispod oversized kaputa ili bluza s etno detaljima ispod pletenog prsluka. Na taj način ovaj romantično-nekonvencionalan stil postaje savršeno prilagođen jesenskim danima, zadržavajući pritom svoj prepoznatljiv šarm.

Boho estetika nikad ne izlazi iz mode jer spaja udobnost i ženstvenost, a upravo zato i ove sezone pronalazi svoje mjesto u kolekcijama omiljenih brendova. U nastavku izdvajamo najljepše high street komade koji će obilježiti jesen i postati tvoji favoriti za svakodnevne, ali i posebne prilike.

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
H&M, bluza - 24,99 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
H&M, jakna - 37,99 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
H&M - 24,99 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
H&M - 29,99 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
H&M - 24,99 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Mango - 55,99 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Mango - 99,99 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Mango, bluza - 69,99 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Mango, suknja - 79,99 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Mango, košulja - 45,99 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Mango, haljina - 89,99 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Mango, bluza - 59,99 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Mango, bluza - 59,99 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Zara, haljina - 39,95 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Zara, remen - 39,95 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Zara, bluza - 29,95 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Zara, čizme - 109 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Zara, haljina - 69,95 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Zara, haljina - 99,95 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Zara, kimono - 149 €

Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Zara, traperice - 29,95 €
Pročitajte još o:
Boho StilModni Trendovi Za JesenKomadi Za Jesen
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAVODLJIVE KOMBINACIJE
Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu