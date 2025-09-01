Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu

Boho chic, sa svojim romantičnim, razigranim i opuštenim duhom, nastavlja vladati jesenskim kolekcijama. Od brušene kože i resica do lepršavih bluza, haljina s uzorcima i čipkastih detalja, ovaj trend ponovno dokazuje da je bezvremenski i savršeno prilagodljiv svakoj sezoni

Nova sezona donosi i nove trendove, no jedan stil i dalje ostaje nezaobilazan – boho. Iako je na prvu možda vezan uz ljeto, toplo sunce i festivale, čini se da će i ove jeseni boho estetika nastaviti dominirati modnom scenom. Brušena koža, lepršave bluze, haljine s uzorcima, čipka, volani i resice i dalje su ključni elementi koji unose dozu romantične slobode u naše ormare i svakodnevne kombinacije.

Boho komadi idealni su jer se mogu nositi i u opuštenim i u elegantnijim prigodama. Haljina s cvjetnim uzorkom i čizmama do koljena pravi je jesenski look, dok se brušena kožna jakna odlično slaže uz traperice i bluzu s čipkastim detaljima. Resice na torbama ili prslucima unose dinamiku u styling, a volani i prozračne tkanine daju onaj prepoznatljiv „easy chic“ dojam.

Posebno su zanimljive kombinacije slojevitosti – primjerice, duga boho haljina ispod oversized kaputa ili bluza s etno detaljima ispod pletenog prsluka. Na taj način ovaj romantično-nekonvencionalan stil postaje savršeno prilagođen jesenskim danima, zadržavajući pritom svoj prepoznatljiv šarm.

Boho estetika nikad ne izlazi iz mode jer spaja udobnost i ženstvenost, a upravo zato i ove sezone pronalazi svoje mjesto u kolekcijama omiljenih brendova. U nastavku izdvajamo najljepše high street komade koji će obilježiti jesen i postati tvoji favoriti za svakodnevne, ali i posebne prilike.

H&M, bluza - 24,99 €

H&M, jakna - 37,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 24,99 €

Mango - 55,99 €

Mango - 99,99 €

Mango, bluza - 69,99 €

Mango, suknja - 79,99 €

Mango, košulja - 45,99 €

Mango, haljina - 89,99 €

Mango, bluza - 59,99 €

Mango, bluza - 59,99 €

Zara, haljina - 39,95 €

Zara, remen - 39,95 €

Zara, bluza - 29,95 €

Zara, čizme - 109 €

Zara, haljina - 69,95 €

Zara, haljina - 99,95 €

Zara, kimono - 149 €