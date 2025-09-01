Boho vlada jesenskim kolekcijama, izdvojili smo najljepše komade za novu sezonu
Nova sezona donosi i nove trendove, no jedan stil i dalje ostaje nezaobilazan – boho. Iako je na prvu možda vezan uz ljeto, toplo sunce i festivale, čini se da će i ove jeseni boho estetika nastaviti dominirati modnom scenom. Brušena koža, lepršave bluze, haljine s uzorcima, čipka, volani i resice i dalje su ključni elementi koji unose dozu romantične slobode u naše ormare i svakodnevne kombinacije.
Boho komadi idealni su jer se mogu nositi i u opuštenim i u elegantnijim prigodama. Haljina s cvjetnim uzorkom i čizmama do koljena pravi je jesenski look, dok se brušena kožna jakna odlično slaže uz traperice i bluzu s čipkastim detaljima. Resice na torbama ili prslucima unose dinamiku u styling, a volani i prozračne tkanine daju onaj prepoznatljiv „easy chic“ dojam.
Posebno su zanimljive kombinacije slojevitosti – primjerice, duga boho haljina ispod oversized kaputa ili bluza s etno detaljima ispod pletenog prsluka. Na taj način ovaj romantično-nekonvencionalan stil postaje savršeno prilagođen jesenskim danima, zadržavajući pritom svoj prepoznatljiv šarm.
Boho estetika nikad ne izlazi iz mode jer spaja udobnost i ženstvenost, a upravo zato i ove sezone pronalazi svoje mjesto u kolekcijama omiljenih brendova. U nastavku izdvajamo najljepše high street komade koji će obilježiti jesen i postati tvoji favoriti za svakodnevne, ali i posebne prilike.