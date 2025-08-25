Dvije dame sa špice osvojile su nas svojim osmijehom i outfitima

Zaljubljenici u modu ponovno su prošetali centrom grada, a među njima su se posebno istaknule dvije dame koje su privukle sve poglede

Predzadnja subota u kolovozu donijela je kao i uvijek pregršt zanimljivih modnih kombinacija. Zaljubljenici u modu ponovno su prošetali centrom grada, a među njima su se posebno istaknule dvije dame koje su sve prisutne osvojile najprije svojim širokim osmijehom, a potom i modnim kombinacijama.

Prva dama svojim šarenim outfitom i iskrenim osmijehom privukla je sve poglede. Odlučila se za nepogrešivu bijelu bluzu s twistom. Bluza bez rukava s volanom na jednom ramenu, isticala se gumbićima u obliku srca i u boji, a mali detalji su naizgled običnu košulju pretvorili u efektan modni komad.

Donji dio outfita je kontrast bijeloj bluzi - šarene satenske široke hlače, s različitim oblicima, uzorcima i bojama uskladila je s crvenom malom torbom koja je još više podigla cijeli outfit.

Kratkokosa brineta, detaljima je učinila outfit stilski privlačnijim,a odabrala je velike sunčane naočale mačkastog oblika te naušnice u žuto-bijeloj kombinaciji u obliku cvijeta tratinčice.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Druga djevojka oduševila je također svojom pojavom i osmijehom, a odlučila se na bijele hlače laganog, prozračnog materijala. Tanki plavo-bijeli pulover za koji se odlučila nagoviješta brzi dolazak jeseni, a izbor obuće pao je na bijele natikače.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Detalji su i ovdje imali značajnu ulogu, a posebno nas je oduševio bordo šešir te krznena crna torbica. Najslađi dodatak definitivno su bila njezina tri ljubimca - ljupke pudlice.