Čuješ li svadbena zvona? Ovi znakovi otkrivaju da je vrijeme za brak

Nesigurnost je u ovom slučaju potpuno prirodna jer ako se odlučiš za ovaj veliki korak, čeka te velika, a možda i najljepša promjena u tvom dosadašnjem životu. Promjene nikada nisu lake, ali postoje neke naznake koje ti govore da je došlo pravo vrijeme za brak

Veze znaju biti teške i komplicirane, ali sve probleme ćete riješiti ako se volite i poštujete. Ako je pored tebe osoba s kojom si jednostavno kliknula i čim si ga ugledala znala si da je to - to, prirodno je pitati se što dalje? Neke od opcija koje se prirodno nameću su, naravno, zajednički život, ali i brak. Ipak, kada je ovako velik životni korak u pitanju postoji ono jedno zrno sumnje koje te navodi da se zapitaš - jesam li spremna? I to je savršeno normalno jer brak je jedna od najvećih i najvažnijih odluka u tvom životu.

Nesigurnost je u ovom slučaju potpuno prirodna jer ako se odlučiš za ovaj veliki korak, čeka te velika, a možda i najljepša promjena u tvom dosadašnjem životu. Promjene nikada nisu lake, a ako u tebi još uvijek postoji doza nesigurnosti o tome jesi li spremna postati mladenka ili ne, u nastavku ti donosimo nekoliko pozitivnih znakova koji će ti pomoći donijeti odluku.

Vjeruješ mu

Povjerenje je temelj svake veze. Bez uzajamnog povjerenja ostala vam je samo ljubav, ali ta ljubav ne može održati brak sama po sebi jer ako si ne vjerujete, odnos će vam biti pun tenzija. Ljubav je nositelj bračnog odnosa, ali da bi ona postojala uz nju mora funkcionirati niz drugih segmenata. Ako si mirna i zadovoljna, vjeruješ svom partneru i uglavnom si nasmijana s njim, budi sigurna da pokraj sebe imaš pravu osobu koja je materijal za duge staze.

Pexels

Imate iste životne ciljeve

Život je rijetko jedna ravna crta, većinom su to vijugavi pravci koji se kreću u svim smjerovima. Ne postoje dvije osobe s identičnim željama i preferencijama, ali postoje oni sa sličnim životnim ciljevima. Ako ti i tvoj partner nemate identične ideje kako bi vaš zajednički život trebao izgledati, nema veze, ali vrlo je bitno da ste spremni na uzajamne kompromise kako bi svatko dobio djelić onoga čemu teži. Ovo je zdravo ponašanje i ako tako djeluješ sada, nema razloga zašto ne bi razmišljala o braku.

Osjećaš se sigurnom

Nesigurnost može biti razarajuća za vezu ili brak, ali osjećaj sigurnosti pružit će ti pregršt divnih momenata. Ključno je pitanje možeš li biti sebi svojstvena u društvu svoga partnera ili glumiš nešto što nisi? Ako je ovo drugo u pitanju, možda bi trebala još pričekati s idejom braka, jer zamisli samo da godinama moraš glumiti nešto što nisi. Znaš i sama da to ne može funkcionirati, a moglo bi dovesti do konflikta i razočaranja. S druge strane, ako si pronašla osobu s koja nadopunjuje tvoj karakter i s kojom si ti upravo ono što jesi, pred vama je jedan divan period.

Pexels

Prošli ste sve i svašta

U životu nije sve uvijek ružičasto, budi spremna na uspone i padove, stvari na koje možeš ali i one na koje ne možeš utjecati, jer one će sve utjecati na tebe i tvoje raspoloženje. Pitanje je jeste li ti i tvoj partner spremni navući boksačke rukavice i boriti se? Nekad ćete biti na istoj strani, a nekad ćete i zastraniti, ali bitno je da ste na kraju dana uvijek zajedno, kakva god bitka bila. Teški trenuci ojačat će vaše povjerenje i dodatno izgraditi vaš odnos.

Pexels

Želiš brak, a ne svadbu

Iako jednog (obično) nema bez drugog, razlika je bitna. Vjerovala ili ne, ima i onih koji su zaluđeni brakom, ali samo zbog ideje vjenčanja. Ako nisi jedna od tih i želja ti je zajednički život, i provesti starost sa svojim dragim, a ne ideja vjenčanice i hodanja do oltara, možda si spremna za novu životnu etapu.

Razgovarate o budućnosti

Gdje se vidite za 5, 10, 15 godina? Odgovori na ova pitanja mogu ti otvoriti oči i pomoći da spoznaš jesi li spremna za brak ili bi bilo pametnije odustati od te ideje. Ključ je otvorena komunikacija između tebe i partnera - ako oboje imate slične vizije, šanse su da će se zaista razviti divan zajednički život.

Pexels

Voliš sebe s njim

Obrati pažnju na svoje ponašanje kada si s njim. Osobe koje su nam bliske imaju velik utjecaj na naše raspoloženje, a kompatibilan partner iz tebe će izvući ono najbolje. Takva osoba pozitivno će utjecati na tvoje emocionalno stanje i poticati te da budeš najbolja verzija sebe i gledaš život kroz ružičaste naočale.

Trud je uzajaman

Igraš li igru sama ili imaš partnera s druge strane koji vraća lopticu? Ako samo ti ulažeš trud u vezu i stalno preuzimaš inicijativu za apsolutno sve, od odlaska u trgovinu do planiranja godišnjeg, možda bi bilo dobro da zaboraviš na svadbena zvona. Uspješan brak temelji se na zajedništvu, a to znači da oboje morate uložiti trud u svoj odnos, počevši od dnevnih obaveza pa nadalje. Kada obje strane pokazuju jednak interes i volju, onda je moguće ostvariti uspješan brak.

Pexels

Imate vlastite hobije, interese i ambicije

Najbolje veze su one u kojima možeš otići na dva dana s frendicama u drugi grad, i vratiti se svom partneru koji ti to neće zamjeriti niti iskazivati veliku ljubomoru i posesivnost. Ulaskom u brak nikako ne bi trebala izgubiti svoju individualnost. I dalje trebaš imati svoje interese i hobije koji se ne moraju nužno podudarati s interesima tvog partnera. To je preduvjet za dug i sretan brak.