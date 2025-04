Ljeto u znaku dugih haljina – Zara donosi najbolje modele

Dolaskom toplijih dana, sve više posežemo za prozračnim, udobnim i vizualno atraktivnim komadima odjeće, a Zara je i ove sezone ponudila zavidnu kolekciju dugih haljina koje odišu lakoćom i stilom. U ponudi se ističu modeli koji savršeno odgovaraju različitim prigodama.

Posebno su privlačne rustikalne haljine od lana koje su stvorene za ležernije trenutke. Njihovi jednostavni krojevi, decentne nijanse i prirodni materijali čine ih savršenim izborom za piknik u prirodi, kavu u omiljenom kafiću ili ljetni vikend bijeg. S druge strane, za one koji traže nešto elegantnije, tu su satenske haljine koje plijene pažnju svojim sjajem i sofisticiranošću. Odlično pristaju uz sandale s potpeticom i minimalistički nakit, što ih čini idealnim odabirom za svečane prigode ili večernje izlaske.

Paleta boja zadovoljit će sve stilove – od neutralnih nijansi i zemljanih tonova, koji su uvijek u trendu, do romantičnih pastelnih boja za nježniji izgled. Za odvažnije modne izričaje, tu su haljine u izražajnim nijansama poput crvene i kraljevsko plave, koje će zasigurno ostaviti dojam. Krojevi variraju od jednostavnih i klasičnih, preko asimetričnih silueta, pa sve do modela s prorezima koji unose dozu drame i ženstvenosti u svaki look.

Ako si u potrazi za dugom haljinom za ljetne dane, svakako zaviri u Zarinu ponudu. U nastavku izdvajamo naših 17 favorita iz aktualne kolekcije koje se ističu po kroju, boji i materijalu – savršene su za sunčane dane pred nama.

Duga fluidna haljina - 29,95 €

Haljina s uzorkom - 59,95 €

Duga haljina s otvorenim leđima - 39,95 €

Duga haljina od čipke - 29,95 €

Satinirana haljina s pojasom - 39,95 €

Haljina s volanima - 45,95 €

Satinirana haljina s uzorkom - 39,95 €

Nabrana plisirana haljina - 89,95 €

Duga haljina od satena - 39,95 €

Haljina od mješavine lana - 69,95 €

Haljina bez naramenica - 22,95 €

Haljiina negliže stila - 39,95 €

Haljina s prorezom - 35,95 €

Lanena haljina asimetričnog kroja - 49,95 €

Duga haljina na točke s volanima - 149 €

Satenska haljina s tankim naramenicama - 69,95 €

Lepršava haljina od viskoze - 69,95 €