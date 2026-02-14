403 Forbidden

Moda
MODNI PERFORMANSE

Drama na špici: Prozirna bluza i kožna suknja, ali cipele su sve zasjenile

14. veljače 2026.
Drama na špici: Prozirna bluza i kožna suknja, ali cipele su sve zasjenile
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
Na subotnjoj špici pojavilo se modno izdanje koje je odmah podiglo temperaturu - spoj francuske elegancije i urbanog stava. Ipak, svi su pogledi završili na zaista posebnim cipelama koje izgledaju kao skupe dizajnerske, iako dolaze iz omiljene trgovine mnogih Hrvata

 U subotnjem modnom ritmu Zagreba pojavilo se izdanje koje je odmah privuklo poglede prolaznika, a ekskluzivno za Žena.hr snimio ga je Dodani Footgraf. Kombinacija koja bez riječi poručuje: “Ne trebam skupi potpis da bih bila efektna“, a opet izgleda kao da je na raspolaganju imala budžet iz modnog magazina.

Drama na špici: Prozirna bluza i kožna suknja, ali cipele su sve zasjenile
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Glavni akcent? Crvene cipele iz H&M-a

Nisu samo upečatljive - one su doslovno modna izjava. Žarko crvena boja, elegantan špic i mnoštvo ružica na peti čine ih komadom koji djeluje gotovo bajkovito. Kao da hodate po ružama. I upravo ta nježnost, u kombinaciji s njihovom dramatičnošću, daje osjećaj da bi takve cipele morale koštati mnogo više - no, činjenica da dolaze iz mainstream ponude samo potvrđuje da moda ponekad najbolje iznenadi kada razbije pravilo 'skuplje jednako bolje'.

Drama na špici: Prozirna bluza i kožna suknja, ali cipele su sve zasjenile
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

I dok su cipele zvijezda dana, ostatak looka ih savršeno prati. Kožna beretka u čokoladnoj nijansi unosi notu francuskog glamura, dok crna poluprozirna bluza ostavlja dojam sofisticirane zavodljivosti. Bordo kožna suknja s tie-waist detaljem naglašava struk i daje dramatičnu, luksuznu siluetu, a teksturni crni kaput klasičnog kroja sve povezuje u elegantnu, ali modernu cjelinu.

Drama na špici: Prozirna bluza i kožna suknja, ali cipele su sve zasjenile
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Nakit po filozofiji 'više je više'

Detalji su odrađeni do perfekcije: oversized zlatne naušnice i slojevite ogrlice unose dozu glamura. Torbica je mala, ali vrlo upečatljiva  riječ je o luksuznom Chanel Small Lambskin Vanity Case modelu, čija se cijena u buticima kreće otprilike od 3.000 do 4.500 eura. No, upravo je ta kombinacija - klasično i drsko, romantično i snažno - ono što čini ovaj look nezaboravnim. 

Kada se precizno biraju teksture, boje i detalji, Zagreb može izgledati kao modna pista na otvorenom - i ova je špica to dokazala u jednom koraku, u crvenim štiklama koje su ukrale show.

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
MODNI PERFORMANSE
Drama na špici: Prozirna bluza i kožna suknja, ali cipele su sve zasjenile