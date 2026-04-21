Dosta ti je traperica? Hlače balon kroja su chic modno rješenje za proljeće i ljeto
Otkako su se pojavile na modnoj sceni, hlače balon kroja nastavljaju dominirati modnim kolekcijama, a ni ovo proljeće nije iznimka. Voluminozne, lepršave i izrazito udobne za nošenje, balon hlače odličan su izbor kada želiš nositi nešto opuštenije od traperica. One su prozračne i kreću se zajedno sa tvojim tijelom, a uz to su i izrazito efektne i chic. Od pomalo orijentalnih harem hlača/dimija (one koje su stisnute pri gležnju) do jednostavnijih varijanti s balon nogavicama, ovi modeli sve su samo ne dosadni.
Nakon što su zavladale kolekcijama luksuznih i high street brendova, balon i harem hlače viđene su i na Tjednu mode u Kopenhagenu u stylish uličnim kombinacijama. Djeluju pomalo nonšalantno i ‘effortlessly chic’, a odlično izgledaju u spoju s popularnim mrežastim balerinkama ili sandalama.
Luksuzne modne kuće u kolekcijama za proljeće/ljeto 2026. ovaj su trend interpretirale svaka na svoj način. Chloé je ostao vjeran svojoj romantičnoj estetici pa su balon hlače bile izduženih krojeva, s lepršavim rubovima koje idu gotovo do poda, a uparili su ih s laganim, prozračnim bluzama. Cult Gaia unijela je dozu odvažnosti kroz jarke nijanse poput sveprisutne chartreuse zelene, koje, iako upečatljive, u kombinaciji s jednostavnijim komadima djeluju iznenađujuće nosivo. S druge strane, Dior je naglasio bogatstvo tekstura i dubokih tonova – od čokoladnih do mocha nijansi – stvarajući sofisticiran i luksuzn dojam.
Trend su ubrzo slijedili i brojni high street brendovi. Zara, Massimo Dutti i Albaray naginju boemskom izričaju s mekanim, neutralnim tkaninama koje se savršeno slažu s heklanim i pletenim komadima. Stradivarius, Mint Velvet i Topshop donose strukturiranije modele u izraženijim bojama poput maslinasto zelene, bobičastih tonova i nježno ružičaste.
Balon i harem hlače tako se nameću kao idealan izbor za proljeće – udobne, efektne i dovoljno svestrane da se mogu nositi od jutra do večeri. U kombinaciji s jednostavnom majicom i ravnim cipelama daju ležeran dnevni look, dok će uz košulju ili elegantniji top sjajno izgledati i u večernjim kombinacijama. Ako želiš osvježiti svoju proljetnu garderobu i odmaknuti se od klasike, ovo je trend koji svakako vrijedi isprobati.