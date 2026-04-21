Dosta ti je traperica? Hlače balon kroja su chic modno rješenje za proljeće i ljeto

Ako si u potrazi za chic alternativom koja izgleda jednako dobro kao i tvoje omiljene traperice, ali nudi nešto drugačije, balon kroj mogao bi biti tvoj novi favorit za ovo proljeće

Otkako su se pojavile na modnoj sceni, hlače balon kroja nastavljaju dominirati modnim kolekcijama, a ni ovo proljeće nije iznimka. Voluminozne, lepršave i izrazito udobne za nošenje, balon hlače odličan su izbor kada želiš nositi nešto opuštenije od traperica. One su prozračne i kreću se zajedno sa tvojim tijelom, a uz to su i izrazito efektne i chic. Od pomalo orijentalnih harem hlača/dimija (one koje su stisnute pri gležnju) do jednostavnijih varijanti s balon nogavicama, ovi modeli sve su samo ne dosadni.

Nakon što su zavladale kolekcijama luksuznih i high street brendova, balon i harem hlače viđene su i na Tjednu mode u Kopenhagenu u stylish uličnim kombinacijama. Djeluju pomalo nonšalantno i ‘effortlessly chic’, a odlično izgledaju u spoju s popularnim mrežastim balerinkama ili sandalama.

Luksuzne modne kuće u kolekcijama za proljeće/ljeto 2026. ovaj su trend interpretirale svaka na svoj način. Chloé je ostao vjeran svojoj romantičnoj estetici pa su balon hlače bile izduženih krojeva, s lepršavim rubovima koje idu gotovo do poda, a uparili su ih s laganim, prozračnim bluzama. Cult Gaia unijela je dozu odvažnosti kroz jarke nijanse poput sveprisutne chartreuse zelene, koje, iako upečatljive, u kombinaciji s jednostavnijim komadima djeluju iznenađujuće nosivo. S druge strane, Dior je naglasio bogatstvo tekstura i dubokih tonova – od čokoladnih do mocha nijansi – stvarajući sofisticiran i luksuzn dojam.

Trend su ubrzo slijedili i brojni high street brendovi. Zara, Massimo Dutti i Albaray naginju boemskom izričaju s mekanim, neutralnim tkaninama koje se savršeno slažu s heklanim i pletenim komadima. Stradivarius, Mint Velvet i Topshop donose strukturiranije modele u izraženijim bojama poput maslinasto zelene, bobičastih tonova i nježno ružičaste.

Balon i harem hlače tako se nameću kao idealan izbor za proljeće – udobne, efektne i dovoljno svestrane da se mogu nositi od jutra do večeri. U kombinaciji s jednostavnom majicom i ravnim cipelama daju ležeran dnevni look, dok će uz košulju ili elegantniji top sjajno izgledati i u večernjim kombinacijama. Ako želiš osvježiti svoju proljetnu garderobu i odmaknuti se od klasike, ovo je trend koji svakako vrijedi isprobati.

