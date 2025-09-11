Domaći RAW BAG predstavio novu zgužvanu torbu koja će se svidjeti mnogim ženama

Održivi brend RAW BAG® s ponosom predstavlja svoju novu torbu za sezonu jesen/zima 2025., nastalu na sjecištu suvremene estetike, funkcionalnog dizajna i ekološke odgovornosti

Fotografirana u dramatičnom pejzažu koji reflektira duh brenda — sirov, stvaran i bez uljepšavanja — nova torba Architect Tote simbolizira modernu siluetu budućnosti. Rađena od prave goveđe kože, ručno oblikovana vodom i suncem kako bi istovremeno djelovala skulpturalno i funkcionalno, Architect Tote spaja arhitektonsku preciznost s emocionalnom toplinom ručnog rada.

Njezin ekstravagantni volumen i karakteristična struktura odražavaju filozofiju brenda koji spaja suvremeni dizajn s prirodnim teksturama i bezvremenskim vrijednostima. Stvorena da nosi cijeli život sa sobom — doslovno i simbolično — ova torba prati korisnika kroz svakodnevicu, putovanja i promjene, pružajući prostor, čvrstoću i estetiku bez kompromisa.

RAW BAG® je prepoznat kao jedan od prvih brendova u Hrvatskoj koji dosljedno njeguje održivost i prirodnost, stvarajući proizvode s jakim identitetom i minimalnim utjecajem na okoliš.

Stvoren za one koji biraju drugačije, RAW BAG oblikuje novu definiciju luksuza: odgovornost, autentičnost i snaga dizajna.

Architect Tote bit će dostupna od 9. rujna 2025. putem službenog web shopa brenda https://raw-bag.com/ i na službenom Instagram profilu @raw_bag, a uživo je možete vidjeti na Design Weeku Zagreb od 9.–14. rujna na izložbi u Jadran filmu.

