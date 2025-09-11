Moda
Domaći RAW BAG predstavio novu zgužvanu torbu koja će se svidjeti mnogim ženama

11. rujna 2025.
Domaći RAW BAG predstavio novu zgužvanu torbu koja će se svidjeti mnogim ženama
Održivi brend RAW BAG® s ponosom predstavlja svoju novu torbu za sezonu jesen/zima 2025., nastalu na sjecištu suvremene estetike, funkcionalnog dizajna i ekološke odgovornosti

Fotografirana u dramatičnom pejzažu koji reflektira duh brenda — sirov, stvaran i bez uljepšavanja — nova torba Architect Tote simbolizira modernu siluetu budućnosti. Rađena od prave goveđe kože, ručno oblikovana vodom i suncem kako bi istovremeno djelovala skulpturalno i funkcionalno, Architect Tote spaja arhitektonsku preciznost s emocionalnom toplinom ručnog rada.

Njezin ekstravagantni volumen i karakteristična struktura odražavaju filozofiju brenda koji spaja suvremeni dizajn s prirodnim teksturama i bezvremenskim vrijednostima. Stvorena da nosi cijeli život sa sobom — doslovno i simbolično — ova torba prati korisnika kroz svakodnevicu, putovanja i promjene, pružajući prostor, čvrstoću i estetiku bez kompromisa.

RAW BAG® je prepoznat kao jedan od prvih brendova u Hrvatskoj koji dosljedno njeguje održivost i prirodnost, stvarajući proizvode s jakim identitetom i minimalnim utjecajem na okoliš.

Stvoren za one koji biraju drugačije, RAW BAG oblikuje novu definiciju luksuza: odgovornost, autentičnost i snaga dizajna.

Architect Tote bit će dostupna od 9. rujna 2025. putem službenog web shopa brenda https://raw-bag.com/  i na službenom Instagram profilu @raw_bag, a uživo je možete vidjeti na Design Weeku Zagreb od 9.–14. rujna na izložbi u Jadran filmu.

