Ili ih volimo ili mrzimo, ali kaubojske čizme se vraćaju ove jeseni

Kaubojske čizme vraćaju se na velika vrata i ovog su puta u samom vrhu jesenskih trendova. Inspirirane vestern estetikom, dolaze u različitim izvedbama – od elegantne glatke kože do brušenih modela s boho prizvukom. Bezvremenski su komad koji možeš nositi uz haljine, traperice ili suknje, a svakoj kombinaciji daju poseban karakter

Jesen uvijek donosi zanimljive modne trendove i novitete, a ove sezone na scenu se vraća jedan stari favorit – kaubojske čizme. Inspirirane vestern estetikom, ove čizme svako se malo vraćaju u modu, potvrđujući da su puno više od prolaznog trenda. Ako je suditi prema kolekcijama brendova, čini se da će upravo kaubojske čizme i gležnjače biti jedan od glavnih modnih favorita ove jeseni.

Veliki povratak doživljavaju u različitim izvedbama – od upečatljivih modela od glatke kože u klasičnoj crnoj ili smeđoj boji, do varijanti od brušene kože koje nose neodoljiv boho prizvuk. Tu su i čizme s detaljima poput kontrastnih šavova, metalnih aplikacija ili izvezenih uzoraka, koje dodatno naglašavaju njihov karakterističan šarm.

Kombinirati ih možeš na bezbroj načina. Savršeno funkcioniraju uz lepršave haljine midi ili mini kroja, gdje stvaraju ženstven, a opet opušten kontrast. Jednako dobro izgledaju uz traperice ravnog kroja uvučene u čizme ili uz skinny modele koji naglašavaju njihov oblik. Za dnevni chic odaberi ih uz oversized pulover ili pletenu vestu, dok će uz sako ili elegantan kaput poprimiti sofisticiran karakter. Ne smijemo zaboraviti ni varijantu s mini suknjom i čarapama, koja je već postala jedan od najpopularnijih jesenskih lookova.

Bez obzira na to biraš li klasične crne, toplije smeđe ili modele od brušene kože s boho vibrom, kaubojske čizme začinit će i one najjednostavnije jesenske outfite i dati mu osobnost i dozu šarma.

Najbolje modele iz aktualne ponude high street brendova za ovu jesen izdvajamo u nastavku.

Stradivarius - 49,99 €

Stradivarius - 79,99 €

Stradivarius - 49,99 €

Stradivarius - 49,99 €

Zara - 59,95 €

Zara - 109 €

Zara - 79,95 €

Zara - 89,95 €

Reserved - 69,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 89,99 €

Reserved - 89,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 57,99 €

Mango - 59,99 €