Elegantnu kombinaciju kraljice Letizije zasjenile su šarmantne cipele francuskog stila

Često kombinira luksuzne komade s pristupačnom high street modom, a najviše voli španjolske brendove

Kraljica Letizia već godinama oduševljava svojim stilom, a poznata je po elegantnim i jednostavnim kombinacijama. Često kombinira luksuzne komade s pristupačnom high street modom, a najviše voli španjolske brendove.

Nedavno se pojavila na godišnjem kongresu u Madridu, a za tu je priliku odabrala elegantan i ležeran stajling. Odlučila se za prsluk od tvida u crno-bijeloj kombinaciji. Strukirani prsluk s gumbićima istaknuo je njezinu figuru i otkrio vitke ruke. Prsluk nije zahtjevao dodatak nakita jer je komad sam po sebi izgledao efektno i bogato.

Profimedia

Donji dio outfita u kontrastu je s gornjim dijelom, a bijele poslovne culotte hlače kao da su ublažile gornji dio elegantne modne kombinacije. Ovakav kroj hlača jednako dobro izgleda u ležernim kombinacijama s tenisicama, i t-shirt majicama, kao i sa profinjenim bluzama i cipelama na petu.

Profimedia

No, zvijezda outfita definitivno su bile cipele. Letizia se odlučila za bijele balerinke s niskom blok petom i remenčićima koje su inspirirane baletnom estetikom. Ovakva vrsta obuće podsjeća na francuski chic, a Letizia je dokaz da najjednostavniju kombinaciju možemo učiniti efektnom ako odaberemo upečatljivu obuću.

Profimedia

Balerinke su idealne za prijelazno razdoblje. Elegantne su i savršeno se uklapaju u svaki outfit, a ako želiš u svoju kolekciju uvrstiti novi model, pogledaj aktualnu ponudu u high street trgovinama.

Stradiavrius - 29,99 €

Zara - 39,95 €