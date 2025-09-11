Ideje s kojima će vaš dom postati najtoplije utočište ovu jesen

Jesen je savršeno vrijeme da svom domu podariš novu toplinu i ugodan ugođaj. Dovoljno je unijeti nekoliko detalja, poput dekica i jastuka ili posuđa s jesenskim motivima – kako bi prostor odmah postao cozy i pun atmosfere. Brendovi za uređenje doma nude pregršt inspiracije, a mi donosimo najbolje ideje i favorite za jesensko uređenje doma

Stiže jesen, dani postaju kraći, a večeri sve hladnije – savršeno vrijeme da svoje domove pretvorimo u tople i ugodne oaze. Jesen je uvijek dobra prilika da uneseš promjene u interijer i sitnim detaljima stvoriš cozy ugođaj. Na sreću, ponuda je raznolika – od brendova poput Pepca koji nude povoljne dekoracije, pa sve do high street kolekcija Sinsaya, H&M Homea ili Zare Home, gdje ćeš pronaći inspiraciju za svaki stil.

Pexels

Prvi korak za jesenski makeover doma su meki tekstili – dekice, jastučnice i prekrivači u toplim tonovima poput bež, smeđe, terakote ili tamnozelene odmah stvaraju osjećaj ugode. Kombiniraš li ih s materijalima poput vune ili pletiva, postići ćeš još snažniji cozy efekt. Na stol možeš dodati posuđe s jesenskim motivima – šalice s listićima ili zdjelice u boji bundeve odmah prizivaju sezonski šarm.

Pexels

Svijeće i rasvjeta neizostavni su za stvaranje topline. Biraj mirisne svijeće s notama vanilije, cimeta ili sandalovine, a lanternama i lampicama unijet ćeš nježnu, intimnu svjetlost. Ako želiš malo rustikalnog štiha, dodaj drvene dekoracije, keramičke vaze i suhe aranžmane, poput grančica, žira ili lavande, koje će povezati prirodu i interijer.

Pexels

Pexels

Ne zaboravi i na jesenske vjenčiće – bilo da ih objesiš na ulazna vrata ili zid, odmah će unijeti sezonski duh u prostor. Male bundeve, keramičke figurice i dekorativne zdjele s kestenima ili češerima također su jednostavan, a efektan način da naglasiš jesen u domu.

Pexels

U konačnici, važno je birati detalje koji će odražavati tvoj stil – bilo da voliš minimalizam, rustikalni ugođaj ili razigrane boje, jesen nudi mnoštvo inspiracije. Donosimo naše favorite za jesensko uređenje doma – od mirisnih svijeća i mekanih dekica do najljepših jesenskih dekoracija koje će tvoj dom pretvoriti u cozy utočište.

Pepco, svijeća - 2,50 €

Pepco, miris za dom - 6 €

Pepco, lampice - 6 €

Pepco, ukras - 4 €

Pepco, dekica - 5 €

Pepco - 6 €

Pepco - 10 €

Pepco - 7 €

Pepco - 6 €

Pepco, posuda - 5 €

H&M Home - 24,99 €

H&M Home - 8,99 €

H&M Home - 13,99 €

H&M Home - 14,99 €

H&M Home - 13,99 €

Zara Home, deka - 79,99 €

Zara Home, jastuk - 21,99 €

Zara Home, deka - 34,99 €

Sinsay - 5,99 €

Sinsay - 5,99 €

Sinsay - 12,99 €

Sinsay, prekrivač -22,99 €

Sinsay, šalica - 4,49 €

Sinsay - 4,99 €

Sinsay, vijenac - 9,99 €

Sinsay, set tanjura - 4,49 €