Dolazi sezona bundi: Najljepši modeli koji će nas grijati ove zime

Umjetno krzno i shearling tkanine ponovno su među najpoželjnijim materijalima jesensko-zimske sezone, unoseći dašak luksuza i retro šarma u svakodnevne kombinacije

S dolaskom hladnijih dana, modna scena polako se prebacuje u “cozy” mod, a jedno od prvih pravila jesensko-zimske garderobe glasi – pronađi savršenu bundu. Umjetno krzno i shearling tkanine ponovno su u središtu pozornosti, a prve tople jakne i kaputi već su zauzeli svoje mjesto na policama omiljenih high street trgovina. Ovi modeli ne samo da griju, već unose dozu luksuza i glamura u svakodnevne kombinacije – čak i one najjednostavnije.

Trend koji se vraća svake zime

Bez obzira na to jesi li ljubiteljica klasike ili preferiraš statement komade, bunda je modni favorit koji ne izlazi iz trenda. Ovosezonske kolekcije donose cijeli spektar modela: od kratkih jaknica i retro krojeva s naglašenim ovratnikom, do dugih kaputa od umjetnog krzna koji podsjećaju na vintage eleganciju sedamdesetih. Na pistama za jesen/zimu 2025. prevladavali su voluminozni krojevi i mekane teksture koje pozivaju na slojevito odijevanje – savršeno za sezonu grijanja i niskih temperatura.

Kako nositi bundu ove sezone

Bunde su komad koji lako podiže svaki outfit. Kratke modele nosi uz traperice visokog struka, vuneni pulover i gležnjače, dok će duga bunda izgledati fantastično preko slip haljine ili suknje od satena za večernji izlazak.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ako voliš urbani “mob wife” šarm, odaberi bundu životinjskog uzorka ili onu s naglašenim ramenima – upravo takvi modeli dominiraju u aktualnim kolekcijama. Za minimalistice, tu su neutralne nijanse poput bež, sive i čokoladne smeđe koje pristaju uz sve.

High street favoriti koji će obilježiti sezonu

Brendovi poput Zare, H&M-a i Manga nude pregršt modela koji izgledom konkuriraju dizajnerskim verzijama, ali po pristupačnijoj cijeni. Ako planiraš investirati u jedan komad koji ćeš nositi cijelu zimu – bunda je savrešn izbor.

U nastavku donosimo najljepše modele bundi iz aktualne high street ponude koje savršeno spajaju toplinu i stil s dozom luksuza.

Mango - 199,99 €

Mango - 149,99 €

Mango - 99,99 €

Mango - 799,99 €

Mango - 199,99 €

Mango - 99,99 €

Mango - 99,99 €

Mango - 119,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 79,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 79,99 €

Zara - 89,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 89,95 €