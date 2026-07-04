Djevojka sa špice pogodila je savršen ljetni outfit - evo kako ga iskopirati od glave do pete

Kada temperature prijeđu 30 stupnjeva, malo koji materijal može nadmašiti lan - a mlada je dama pokalazla kako lan u nježno ružičastoj boji izgleda svježije i elegantnije nego ikad. Čisto savršenstvo za ljetne šetnje gradom

Vrela ljetna špica ponovno dokazuje ono što modni znalci oduvijek znaju: ponekad je upravo jednostavnost najbolji izbor. Među mnoštvom haljina, kombinezona i živopisnih uzoraka posebno nam je za oko zapela elegantna kombinacija u nježnoj ružičastoj nijansi koja dokazuje da lan i dalje vlada ljetnom modom.

Dobitna kombinacija materijala i boje

Na fotografijama, koje je ekskuzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, dominira opušteni laneni komplet, vjerojatno iz Zare, koji se sastoji od širokih hlača i košulje dugih rukava. Riječ je o bezvremenskom "co-ord" setu koji izgleda dovoljno elegantno za kavu u centru, a istovremeno je toliko udoban da ga bez problema možete nositi cijeli dan, čak i tijekom najvećih vrućina.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Poseban šarm ovom outfitu daje upravo pastelna ružičasta nijansa koja osvježava klasičan laneni komplet i daje mu ženstveniji izgled. Košulja je ležerno nošena, utaknuta samo s jedne strane i lagano otkopčana, dok široke hlače s elastičnim strukom stvaraju opuštenu siluetu koja pristaje gotovo svakoj građi.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Kultne sandale zaokružuju dojam

Look su zaokružili minimalistički modni dodaci - male ovalne sunčane naočale, zlatni nakit i bijela torbica s upečatljivim remenom. Na nogama su kultne Birkenstock Arizona sandale koje već nekoliko sezona ne silaze s liste najpoželjnije ljetne obuće. Udobne, praktične i lako uklopive, savršeno se slažu s lanenim komadima.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ni prijateljica s lijeve strane nije prošla nezapaženo. Odabrala je jednostavan bijeli korzet-top koji je spojila s plavim trapericama ravnog kroja visokog struka. Kombinacija je klasična, ali vrlo moderna, dok smeđa pletena torba i Birkenstock sandale dodatno naglašavaju ležerni mediteranski stil.

Zara, odijelo od 100 posto lana - 69,90 €

Kako nositi laneni komplet

Njegova najveća prednost je svestranost. Nosite ga zajedno za efektan monokromatski styling ili svaki komad kombinirajte zasebno. Košulja će odlično izgledati uz traper kratke hlače ili bijele hlače, dok će široke lanene hlače savršeno pristajati uz običan pamučni top ili tanki pleteni top.

Uz ravne sandale, pletenu torbu i decentan zlatni nakit dobiva se bezvremenski ljetni styling koji jednako dobro funkcionira na gradskoj špici, godišnjem odmoru ili večernjoj šetnji uz more.