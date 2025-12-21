403 Forbidden

Moda
MODNI ENTUZIJAZAM

Statement komad zime: Djevojka sa špice pokazala kako nositi šal poput modne ikone

Žena.hr
21. prosinca 2025.
Statement komad zime: Djevojka sa špice pokazala kako nositi šal poput modne ikone
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf
Zima na zagrebačkoj špici nikad nije izgledala tako chic. Jedan jarko crveni šal i krznene rukavice pokazuju kako, uz prave dodatke, čak i najjednostavniji klasični kaput može postati dio izvrsno pogođene stylish kombinacije

Gradska špica u Zagrebu prošlog je vikenda dobila modnu junakinju – djevojku koja je pokazala kako jednostavni zimski komadi mogu postati prava modna priča. Osnovni komad njezinog outfita bio je kaput u boji devine dlake, vječni klasik. 

Neutralni tonovi outfita osvježeni su dugim, jarko crvenim pletenim šalom, koji je zaslužno postao zvijezda stylinga. Kombinacija neutralnog i vibrantnog komada jednostavan je, ali efektan način da svaki zimski look postane upečatljiv i pomalo odvažan, a da pritom ne izgleda pretrpano.

Statement komad zime: Djevojka sa špice pokazala kako nositi šal poput modne ikone
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Ispod kaputa naziru se crne uske hlače, koje naglašavaju liniju i čine outfit modernim, dok smeđe Ugg čizme osiguravaju toplinu i udobnost, savršene za šetnje po Zagrebu u zimskim danima.

Posebnu pažnju plijene oversized rukavice od bijelog umjetnog krzna – trend koji se posljednjih sezona vratio u fokus, a ove zime nezaobilazan je materijal za stylish, a ipak cozy styling. Krzno daje dozu luksuza i teksture, dok u kombinaciji s jarkim šalom stvara savršen balans između klasike i modernih detalja.

Ovaj look sa zagrebačke špice dokazuje da zimska moda može biti jednostavna, udobna i vizualno efektna. Par neutralnih klasika, odvažan dodatak u boji i jedan statement detalj – to je formula koja funkcionira i inspirira. Za sve modne entuzijastice, ovo je dokaz da urbani zimski chic ne mora biti kompliciran, ali ipak mora imati stav.

