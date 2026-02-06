Trendi kaput: Dama sa špice pokazala kako nositi smeđu boju - i izgledati chic

Ono što ovaj outfit čini posebnim jest njegov sklad - nema viška detalja, nema suvišnih boja. Sve je tonalno usklađeno, promišljeno i iznimno nosivo. A osmijeh? Najljepši modni dodatak koji se ne može kupiti

Na zagrebačkoj špici, mjestu gdje se moda ne nosi samo radi mode, nego se živi, ova je dama pokazala kako monokromatski look može biti sve samo ne dosadan. Odjevena u tople čokoladne tonove, njezin outfit odiše elegancijom, lakoćom i nenametljivim glamourom. Styling nije prošao nezapaženo, a ovaj upečatljiv trenutak ekskluzivno za Žena.hr ovjekovječio je Dosadni Fotograf.

Topla alternativa crnoj

Glavna zvijezda kombinacije bez sumnje je dugi smeđi kaput, izrađen od materijala koji podsjeća na mješavinu vune, s naglašenim ovratnikom i vezanjem u struku. Krojen tako da prati liniju tijela, ali ostavlja prostor za slojevito odijevanje, kaput djeluje luksuzno i profinjeno. Široki reveri i bogata tekstura dodatno naglašavaju sofisticiranost, dok vezani pojas stvara ženstvenu siluetu pješčanog sata. Smeđi kaputi ove sezone potvrđuju status ključnog trenda, nudeći mekšu i svestraniju alternativu klasičnoj crnoj.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Styling je promišljeno zaokružen beretkom u istom tonu, koja cijelom looku daje diskretan pariški štih. Velike sunčane naočale unose dozu retro glamura i prizivaju estetiku sedamdesetih, dok crne kožne rukavice nisu samo praktičan zimski dodatak, već i detalj koji kombinaciju podiže na višu stilsku razinu.

Savršena torba za svaki dan

Torba srednje veličine u tamnosmeđoj nijansi savršeno se uklapa u monokromatsku priču. Klasičnog oblika i čvrste strukture, djeluje kao bezvremenski komad koji će trajati godinama - prava investicija koja nadilazi sezonske trendove. Riječ je o modelu iz Manga, koji uspješno balansira praktičnost i eleganciju, čineći ga idealnim izborom i za poslovne, i za ležernije gradske prilike. Crne čizme s potpeticom dodatno izdužuju figuru i unose dozu urbane elegancije.