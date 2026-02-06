403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za petak: Bikovi će se živcirati na poslu, a lavovima će život biti kao film

Žena.hr
6. veljače 2026.
Horoskop za petak: Bikovi će se živcirati na poslu, a lavovima će život biti kao film
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Od grubosti vanjskog svijeta danas ćete bježati u svijet svoje mašte. Ništa čudno za vas, ali partneru je toga već dosta. POSAO: U fazi ste kad vaše umjetničke ideje dolaze takvom brzinom i količinom da ih teško zaustavljate. Nešto će trebati zapisati za ubuduće. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se svakog pritiska.

Bik

LJUBAV: Na pametan način uspjet ćete spojiti ugodno s korisnim. Drugoj strani svidjet će se vaš smisao za detalje. POSAO: Na sastancima će doći do petljavina koje će vas iznutra živcirati. Vi volite da je sve jasno, a događa se suprotno. ZDRAVLJE&SAVJET: Stresovi na koje ste već navikli.

Blizanci

LJUBAV: Doći će do malih nadmudrivanja između vas i voljene osobe. U tome ćete vi biti ona luđa strana. POSAO: Završit ćete čim prije sve što treba i s radošću ćete se prepustiti zasluženoj dokolici. ZDRAVLJE&SAVJET: Mala živciranja.

Rak

LJUBAV: U vašim privatnim odnosima i danas će biti dosta nemira, nedorečenosti i frustracija. Ostanite mirni. POSAO: Pokušajte unijeti više kreativnosti u svoj rad jer ćete tako raditi lakše i s više zadovoljstva, a i rezultati će onda biti bolji. ZDRAVLJE&SAVJET: Osamite se i opustite od svega.

Lav

LJUBAV: Na pameti će vam biti zabavljanje bez ozbiljnijih pretenzija. To je zato je osjećate da sad nećete dobiti ono što želite. POSAO: Na radnom mjestu danas bi moglo doći do iskazivanja emocija i talenata koje niste očekivali. Bit će zanimljivo kao na filmu. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je opuštanje.

Djevica

LJUBAV: Društvenost i otvorenost bit će vaše glavne kvalitete danas. Oni koji su još sami uspijevat će brzo ostvariti kontakte. POSAO: Bit ćete sposobni reagirati i brzo i taktično. Uspijevat ćete podmetnuti leđa i čitati između redova tamo gdje nitko ne može. ZDRAVLJE&SAVJET: Igrajte otvoreno.

Vaga

LJUBAV: Potrudit ćete se biti ljubazniji u odnosu s voljenom osobom. To će biti dobro prihvaćeno, pa ćete poboljšati komunikaciju. POSAO: Vjerojatno ćete ignorirati šefove i nastaviti po svom. Ipak, bilo bi pametnije da nađete neki kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki idu na utakmicu omiljenog kluba.

Škorpion

LJUBAV: Ne ulazite u raspravljanja, a pogotovo ne oko sitnica. Vaš odnos će se poboljšati s vremenom. Treba pričekati. POSAO: Jedva ćete čekati kraj radnog vremena i slobodne sate jer jednostavno niste u stanju raditi sa zadovoljstvom. ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetite se svojih hobija.

Strijelac

LJUBAV: Bit ćete potpuno okrenuti prema partneru, ali će vam on (ona) stalno donositi izazove koji u vama bude nemir. POSAO: U poslovnim pregovorima i na sastancima oslonit ćete se na svoju kreativnost i tako naći zajednički jezik s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o svojoj prehrani.

Jarac

LJUBAV: Mašta će vam danas raditi sto na sat. Neki će u voljenoj osobi vidjeti nešto što ona uopće nije. Moguće su nerealne procjene. POSAO: Mjerit će se vaše zasluge u poslu. Istovremeno vam dolaze sjajne ideje pune kreativnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazni pad imuniteta.

Vodenjak

LJUBAV: Obećanja koje ste dali ili primili, bit će održana, a vi spokojni, ispunjeni i zadovoljni u dragom vam društvu. POSAO: Vaša poslovna postignuća su sve očitija, tako da ne trebate brinuti zbog malih čarki i previranja. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom da bi bili još sretniji.

Ribe

LJUBAV: Vjerojatno ćete se zateći u većem društvu tako da će vaši nemiri s partnerom biti nezapaženi u gužvi ljudi. POSAO: Ne postoji recept uspješnosti koji pokušavate naći, nego jednostavno treba raditi, a rezultati onda dođu sami po sebi. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će zaplesati.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Pročitajte još o:
Dnevni HoroskopHoroskop Petak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za petak: Bikovi će se živcirati na poslu, a lavovima će život biti kao film