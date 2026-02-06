Horoskop za petak: Bikovi će se živcirati na poslu, a lavovima će život biti kao film

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Od grubosti vanjskog svijeta danas ćete bježati u svijet svoje mašte. Ništa čudno za vas, ali partneru je toga već dosta. POSAO: U fazi ste kad vaše umjetničke ideje dolaze takvom brzinom i količinom da ih teško zaustavljate. Nešto će trebati zapisati za ubuduće. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se svakog pritiska.

Bik

LJUBAV: Na pametan način uspjet ćete spojiti ugodno s korisnim. Drugoj strani svidjet će se vaš smisao za detalje. POSAO: Na sastancima će doći do petljavina koje će vas iznutra živcirati. Vi volite da je sve jasno, a događa se suprotno. ZDRAVLJE&SAVJET: Stresovi na koje ste već navikli.

Blizanci

LJUBAV: Doći će do malih nadmudrivanja između vas i voljene osobe. U tome ćete vi biti ona luđa strana. POSAO: Završit ćete čim prije sve što treba i s radošću ćete se prepustiti zasluženoj dokolici. ZDRAVLJE&SAVJET: Mala živciranja.

Rak

LJUBAV: U vašim privatnim odnosima i danas će biti dosta nemira, nedorečenosti i frustracija. Ostanite mirni. POSAO: Pokušajte unijeti više kreativnosti u svoj rad jer ćete tako raditi lakše i s više zadovoljstva, a i rezultati će onda biti bolji. ZDRAVLJE&SAVJET: Osamite se i opustite od svega.

Lav

LJUBAV: Na pameti će vam biti zabavljanje bez ozbiljnijih pretenzija. To je zato je osjećate da sad nećete dobiti ono što želite. POSAO: Na radnom mjestu danas bi moglo doći do iskazivanja emocija i talenata koje niste očekivali. Bit će zanimljivo kao na filmu. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je opuštanje.

Djevica

LJUBAV: Društvenost i otvorenost bit će vaše glavne kvalitete danas. Oni koji su još sami uspijevat će brzo ostvariti kontakte. POSAO: Bit ćete sposobni reagirati i brzo i taktično. Uspijevat ćete podmetnuti leđa i čitati između redova tamo gdje nitko ne može. ZDRAVLJE&SAVJET: Igrajte otvoreno.

Vaga

LJUBAV: Potrudit ćete se biti ljubazniji u odnosu s voljenom osobom. To će biti dobro prihvaćeno, pa ćete poboljšati komunikaciju. POSAO: Vjerojatno ćete ignorirati šefove i nastaviti po svom. Ipak, bilo bi pametnije da nađete neki kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki idu na utakmicu omiljenog kluba.

Škorpion

LJUBAV: Ne ulazite u raspravljanja, a pogotovo ne oko sitnica. Vaš odnos će se poboljšati s vremenom. Treba pričekati. POSAO: Jedva ćete čekati kraj radnog vremena i slobodne sate jer jednostavno niste u stanju raditi sa zadovoljstvom. ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetite se svojih hobija.

Strijelac

LJUBAV: Bit ćete potpuno okrenuti prema partneru, ali će vam on (ona) stalno donositi izazove koji u vama bude nemir. POSAO: U poslovnim pregovorima i na sastancima oslonit ćete se na svoju kreativnost i tako naći zajednički jezik s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o svojoj prehrani.

Jarac

LJUBAV: Mašta će vam danas raditi sto na sat. Neki će u voljenoj osobi vidjeti nešto što ona uopće nije. Moguće su nerealne procjene. POSAO: Mjerit će se vaše zasluge u poslu. Istovremeno vam dolaze sjajne ideje pune kreativnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazni pad imuniteta.

Vodenjak

LJUBAV: Obećanja koje ste dali ili primili, bit će održana, a vi spokojni, ispunjeni i zadovoljni u dragom vam društvu. POSAO: Vaša poslovna postignuća su sve očitija, tako da ne trebate brinuti zbog malih čarki i previranja. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom da bi bili još sretniji.

Ribe

LJUBAV: Vjerojatno ćete se zateći u većem društvu tako da će vaši nemiri s partnerom biti nezapaženi u gužvi ljudi. POSAO: Ne postoji recept uspješnosti koji pokušavate naći, nego jednostavno treba raditi, a rezultati onda dođu sami po sebi. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će zaplesati.

