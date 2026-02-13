403 Forbidden

Moda
CRNO-BIJELI CHIC

Dama sa špice pokazala kako dobra bomber jakna može podići cijeli look

Žena.hr
13. veljače 2026.
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
U gužvi tipičnog zagrebačkog subotnjeg prijepodnevna istaknula se jedna kombinacija koja je u moru crnog osvojila pažnju zbog efektnog detalja. Bez pretjerivanja i tek s nekoliko promišljeno odabranih komada, ovaj outfit pokazuje kako minimalizam može izgledati moćno, urbano i izrazito chic

Na zagrebačkoj špici i ove sezone dominira tiha elegancija, a jedna kombinacija posebno je privukla pažnju - ne upečatljivim uzorcima, već precizno odabranim detaljima i besprijekornim balansom. Ovaj crno-bijeli look dokaz je da minimalizam može biti moćan, urbani i izrazito šik, ali prije svega nosiv u svakodnevici. Fotografiju je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf. 

Dama je odabrala crnu bazu - uvijek siguran, ali nikad dosadan izbor. Kratka bomber jakna blago voluminoznih rukava daje silueti strukturu, dok veliki bijeli ovratnik unosi dozu romantičnog kontrasta i razbija tamu kombinacije. Upravo taj detalj čini outfit posebnim: retro prizvuk susreće suvremenu jednostavnost, stvarajući dojam promišljene, ali nenametljive modne igre. Slične bomber jakne s naglašenim ovratnicima možete pronaći u Zari, Mangu i H&M-u.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Bijelo pletivo i crni komad ispod jakne prate liniju tijela bez suvišnih detalja, a visoke jahačke crne čizme dodatno izdužuju figuru i naglašavaju urbani karakter kombinacije. Ovakav izbor obuće uvijek daje dozu odlučnosti - riječ je o ženi koja zna kamo ide.

Sunčane naočale s tamnim staklima i tankim okvirom podižu cijelu priču na višu razinu. One outfitu daju pomalo pariški štih, ali i onu dozu misterioznosti koja na špici uvijek privlači poglede. U ruci nosi malu torbicu i shopping vrećicu - diskretni znak da je subotnja šetnja rezervirana i za kratki modni ulov.

Ono što ovu kombinaciju čini uspješnom jest balans: volumen gore, čista linija dolje, crna kao baza, bijeli ovratnik kao statement; minimalizam, ali s karakterom. Bez pretjerivanja, bez suvišnih trendova - samo jasna modna poruka.

Zagrebačka špicaModaBomber Jakna
