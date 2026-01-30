Kožna bomber jakna dominirat će proljećem: Pronašli smo modele na sniženju i u novim kolekcijama

Kožna bomber jakna daleko je od svog vojničkog nasljeđa. Ona je postala platno za izražavanje osobnosti, komad koji spaja udobnost, funkcionalnost i visoku modu. Bilo da se odlučite za predimenzionirani, skraćeni ili klasični model, jedno je sigurno: ovo je investicija koja će definirati vaš stil u nadolazećoj sezoni

Postoje odjevni predmeti koji su jednostavno vječni, a kožna jakna bez sumnje pripada tom ekskluzivnom klubu. Svake sezone dizajneri je iznova interpretiraju, prilagođavajući je duhu vremena, no ona uvijek zadržava svoju prepoznatljivu auru. Ipak, za proljeće 2026. godine, modni fokus seli se s klasičnih bikerskih modela na jednu specifičnu siluetu koja doživljava spektakularan povratak: bomber jaknu. Zaboravite sve što ste mislili da znate o ovom komadu jer on dolazi u potpuno novom, svježem i neočekivano svestranom izdanju.

Materijali i teksture: Od kože do 'vintage' dojma

Tekstura materijala ove sezone igra ključnu ulogu. Jedan od najvećih hitova je koža, ali i antilop odnosno brušena koža, koja u zemljanim tonovima donosi mekoću i boho-chic vibru. No, možda najupečatljiviji trend je povratak "pohabane" ili distressed kože. Na pistama modnih kuća Prada i Miu Miu vidjeli smo jakne koje izgledaju kao da imaju svoju priču, s vidljivim naborima i suptilno izblijedjelim dijelovima koji im daju jedinstven karakter i dojam dragocjenog vintage komada.

Istovremeno, održivost više nije samo trend, već standard. Fokus na ekološki prihvatljivim alternativama, poput veganske i reciklirane kože, postaje sve izraženiji, dok se za proljetne modele biraju laganije i mekše nappa kože koje podatno prate liniju tijela, pružajući osjećaj druge kože bez imalo težine.

Paleta boja za novo proljeće

Iako crna ostaje neprikosnoveni klasik, proljetna paleta donosi pravo osvježenje. Kao boja godine najavljena je vibrantna Capri plava, nijansa s tirkiznim podtonom koja će zasigurno privlačiti poglede. Uz nju, nezaobilazni su i topli, zemljani tonovi: od čokoladno smeđe i boje konjaka do maslinasto zelene. Duboka bordo boja, koja je dominirala zimskom sezonom, elegantno se prelijeva u rano proljeće, dok svježinu i optimizam donosi nježna maslac žuta, često viđena u kombinaciji sa smeđom kožom za stvaranje suptilnog, ali efektnog kontrasta.

Kako nositi bomber jaknu ovo proljeće

Svestranost nove bomber jakne leži u njezinoj sposobnosti prilagodbe različitim stilovima. Jedan od ključnih načina stiliziranja je igra kontrasta, gdje se robusna kožna jakna nosi preko lepršavih midi haljina ili nježnih satenskih suknji, stvarajući dinamičan spoj čvrstoće i ženstvenosti.

Zanimljiv je i njezin ulazak u poslovnu garderobu. Četvrtasti, boxy krojevi u kombinaciji s hlačama visokog struka i elegantnim košuljama postaju moderna zamjena za klasični sako, unoseći svježinu u uredski stil. Naposljetku, naglasak je na slojevitosti. Jakne se nose otvorene kako bi se otkrili slojevi ispod, poput finog pletiva ili prozirnih topova, čime se dodatno naglašava opušten i promišljen pristup odijevanju.

Ako tražite kožnu bomber jaknu koja će vas pratiti kroz sezonu, naši favoritni high street modeli nude najbolje od svega – sofisticiranost, kvalitetu i stil.

Reserved, jakna od umjetne kože - 27,99 €

Zara, jakna od kože - 229,00 €

Zara, jakna od kože - 249,00 €

Zara, jakna od kože - 199,00 €

Mango, jakna od bivolje kože - 359,99 €

Zara, jakna od umjetne kože - 69,95 €

Mango, jakna od umjetne kože - 69,99 €

Massimo Dutti, jakna od antilop kože - 349 €

Zara, jakna od imitacije kože - 19,99 €

Bershka, jakna od umjetne kože - 39,99 €

Stradivarius, jakna od umjetne kože - 39,99 €

Reserved, jakna od umjetne kože - 27,99 €

Bershka, jakna od umjetne kože - 39,99 €

Reserved, jakna od umjetne kože - 59,99 €