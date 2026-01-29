403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
VJESNICA PROLJEĆA

Kaput boje ciklame i savršene čizme privukli pažnju na špici: Znamo gdje ih kupiti

Žena.hr
29. siječnja 2026.
Kaput boje ciklame i savršene čizme privukli pažnju na špici: Znamo gdje ih kupiti
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Kad je kaput u pitanju, Zagrebačka špica zna biti neizostavno modno polje. Ovoga puta, upečatljivi ružičasti kaput u kombinaciji s trendi ženstvenim čizmama osvojio je ulice kao pravo kolorističko osvježenje

Zagrebačka špica još je jednom potvrdila da je kaput kralj zimskog outfita, a jedna dama posebno se istaknula romantičnim, ali samouvjerenim izdanjem. Svojim je modnim odabirom privukla poglede prolaznika, ali i Dosadnog Fotografa koji je ekskuzivno za Žena.hr snimio ovu fotografiju. Njezin dugi kaput u nijansi ciklame pravi je statement komad - dovoljno upečatljiv da podigne cijeli look, a opet dovoljno elegantan da ostane bezvremenski. Krojem je čist i ženstven, savršeno balansira između klasične elegancije i modernog street stylea.

Kaput boje ciklame i savršene čizme privukli pažnju na špici: Znamo gdje ih kupiti
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Posebnu pažnju privlače i čizme, koje zaokružuju outfit s dozom urbane praktičnosti. Riječ je o modelu kakav bez problema možete pronaći u Bershki za oko 70 eura - jednostavnog dizajna, ali izrazito trendi. Upravo takve čizme ove sezone vladaju ulicama: nosive su, chic i lako se uklapaju uz kapute jakih boja. U kombinaciji s ružičastim kaputom stvaraju savršen kontrast između nježnosti i snage, što je recept za uspješan zimski styling.

Kaput boje ciklame i savršene čizme privukli pažnju na špici: Znamo gdje ih kupiti
Bershka

Njezina prijateljica bira nešto suzdržaniji pristup - njezin outfit djeluje nenametljivo i ležerno, ali i dalje vrlo urbano. Neutralne boje i jednostavne linije čine ga idealnom pozadinom za gradski tempo, dok cijeli look odiše nonšalantnom elegancijom bez previše truda.

Zagrebačka špica još jednom dokazuje: jedan dobar kaput i prave čizme ponekad su sve što vam treba da ostavite snažan dojam.

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VJESNICA PROLJEĆA
Kaput boje ciklame i savršene čizme privukli pažnju na špici: Znamo gdje ih kupiti