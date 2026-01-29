Kaput boje ciklame i savršene čizme privukli pažnju na špici: Znamo gdje ih kupiti

Kad je kaput u pitanju, Zagrebačka špica zna biti neizostavno modno polje. Ovoga puta, upečatljivi ružičasti kaput u kombinaciji s trendi ženstvenim čizmama osvojio je ulice kao pravo kolorističko osvježenje

Zagrebačka špica još je jednom potvrdila da je kaput kralj zimskog outfita, a jedna dama posebno se istaknula romantičnim, ali samouvjerenim izdanjem. Svojim je modnim odabirom privukla poglede prolaznika, ali i Dosadnog Fotografa koji je ekskuzivno za Žena.hr snimio ovu fotografiju. Njezin dugi kaput u nijansi ciklame pravi je statement komad - dovoljno upečatljiv da podigne cijeli look, a opet dovoljno elegantan da ostane bezvremenski. Krojem je čist i ženstven, savršeno balansira između klasične elegancije i modernog street stylea.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Posebnu pažnju privlače i čizme, koje zaokružuju outfit s dozom urbane praktičnosti. Riječ je o modelu kakav bez problema možete pronaći u Bershki za oko 70 eura - jednostavnog dizajna, ali izrazito trendi. Upravo takve čizme ove sezone vladaju ulicama: nosive su, chic i lako se uklapaju uz kapute jakih boja. U kombinaciji s ružičastim kaputom stvaraju savršen kontrast između nježnosti i snage, što je recept za uspješan zimski styling.

Bershka

Njezina prijateljica bira nešto suzdržaniji pristup - njezin outfit djeluje nenametljivo i ležerno, ali i dalje vrlo urbano. Neutralne boje i jednostavne linije čine ga idealnom pozadinom za gradski tempo, dok cijeli look odiše nonšalantnom elegancijom bez previše truda.

Zagrebačka špica još jednom dokazuje: jedan dobar kaput i prave čizme ponekad su sve što vam treba da ostavite snažan dojam.