Must-have ovog Valentinova: Najbolji crveni ruževi svih vremena

Crveni ruž je simbol samopouzdanja, elegancije i bezvremenskog glamura. Bez obzira na to volite li klasičnu hollywoodsku crvenu, tamniju bordo nijansu ili modernu mat varijantu, pravi crveni ruž može u trenutku podići cijeli look. Izdvajamo najbolje crvene ruževe za usne koji se ističu postojanošću, kvalitetom formule i nijansama koje pristaju različitim tonovima kože

Postoji nešto magnetski privlačno u crvenom ružu. On nije samo kozmetički proizvod, već simbol samopouzdanja, moći i bezvremenske elegancije. Kroz povijest su ga nosile ikone stila, od Marilyn Monroe do Rihanne, a i danas je nezaobilazan detalj koji običnu kombinaciju traperica i bijele majice u trenu pretvara u glamurozan izgled. Smatra se "malom crnom haljinom" svijeta ljepote jer, baš poput nje, nikada ne izlazi iz mode. Ipak, uz tisuće nijansi i tekstura na tržištu, potraga za onom savršenom crvenom može se činiti kao nemoguća misija.

Pexels

Koji crveni ruž odabrati?

Ključ pronalaska idealne nijanse ne leži samo u boji vašeg tena, već prije svega u podtonu kože. Podton je suptilna boja ispod površine kože koja se ne mijenja s izlaganjem suncu, a može biti hladan, topao ili neutralan. Najlakši način da ga odredite jest da pogledate vene na unutarnjoj strani zapešća na danjem svjetlu.

Ako su vaše vene plave ili ljubičaste, imate hladni podton. Vašoj koži najbolje će pristajati crveni ruževi s plavom bazom, poput nijansi maline, trešnje ili duboke rubin crvene. Ove nijanse imaju i dodatnu prednost, vizualno čine zube bjeljima.

Ako su vene zelenkaste, vaš podton je topao. Potražite crvene ruževe koji u sebi imaju narančastu, zlatnu ili žutu bazu. Nijanse poput koraljne, boje cigle ili rajčice predivno će naglasiti toplinu vaše puti.

Ukoliko je teško odrediti boju vena i čini vam se da su negdje između plave i zelene, vjerojatno imate neutralni podton. Sretnice s ovim podtonom imaju najveću slobodu izbora jer im pristaje gotovo svaka nijansa crvene, od jarkih i vibrantnih do zagasitih tonova.

Pexels

Najbolji crveni ruževi za usne

Nakon što ste odredili svoj podton, vrijeme je da se upustite u istraživanje najboljih formula. U nastavku izdvajamo top deset najboljih crvenih ruževa koje obožavaju vizažisti i beauty urednici.

Dior Rouge Dior u nijansi 999

Ovo nije samo ruž, ovo je legenda. Nijansa 999 smatra se najpoznatijom crvenom na svijetu s razlogom, a to je njezin savršen balans toplih i hladnih tonova koji laska apsolutno svakom tenu. Dostupan je u nekoliko finiša, od baršunasto mat do sjajnog satenskog, a formula obogaćena ekstraktom crvenog božura pruža osjećaj ugode tijekom cijelog dana. Cijena: oko 50 €

Promo

MAC Cosmetics Retro Matte u nijansi Ruby Woo

Kada govorimo o kultnim crvenim ruževima, nemoguće je ne spomenuti Ruby Woo. Ovaj intenzivno pigmentirani mat ruž s izraženim plavim podtonom favorit je mnogih, uključujući brojne slavne osobe. Poznat je po tome što zube čini nevjerojatno bijelima i satima se ne pomiče s usana, što ga čini idealnim izborom za posebne prigode. Cijena: oko 30 €

Promo

Fenty Beauty Stunna Lip Paint u nijansi Uncensored

Rihannin brend stvorio je tekući ruž koji je postao moderni klasik. Uncensored je univerzalna, vibrantna crvena nijansa dizajnirana da pristaje svim tonovima kože. Njegova lagana, tekuća tekstura suši se u mekani mat finiš koji se gotovo ne osjeti na usnama, a nevjerojatna pigmentacija jamči potpunu prekrivenost u samo jednom potezu. Cijena: oko 28 €

Promo

Chanel Rouge Allure u nijansi 99 Pirate

Za dašak luksuza, tu je Chanelova nijansa Pirate, duboka i sofisticirana crvena s hladnim podtonom, navodno inspirirana bojom koju je nosila sama Coco Chanel. Kremasta i hidratantna tekstura klizi po usnama, ostavljajući satenski finiš i osjećaj ugode. Prepoznatljivo pakiranje s "klik" mehanizmom čini ga malim draguljem u svakoj kozmetičkoj torbici. Cijena: oko 55 €

Promo

Maybelline SuperStay Matte Ink u nijansi 20 Pioneer

Ako tražite drogerijskog prvaka u postojanosti, ne tražite dalje. Ovaj tekući ruž postao je viralan zbog svoje formule koja traje do šesnaest sati i otporna je na hranu i piće. Nijansa Pioneer je klasična, bogata crvena koja će izdržati sve izazove dana i noći. Cijena: oko 11 €

Promo

Giorgio Armani Lip Power u nijansi 400

Legendarna "Armani crvena" dolazi u formuli koja spaja dugotrajnost tekućeg ruža s udobnošću balzama. Njegova jedinstvena tekstura pruža intenzivnu boju i satenski sjaj koji traje satima bez isušivanja usana. Kapljičasti oblik vrha omogućuje iznimno precizno nanošenje. Cijena: oko 50 €

Promo

Charlotte Tilbury Matte Revolution u nijansi Red Carpet Red

Inspirirana glamurom starog Hollywooda, ova crvena nijansa s pravom nosi svoje ime. Formula sadrži pigmente koji reflektiraju svjetlost, stvarajući iluziju punijih i zdravijih usana, unatoč mat finišu. Izuzetno je ugodan na usnama i daje onaj prepoznatljivi, elegantni izgled s crvenog tepiha. Cijena: oko 37 €

Promo

Gucci Rouge à Lèvres Mat u nijansi 25 Goldie Red

Inspiriran zlatnim dobom Hollywooda, ovaj ruž je čisti luksuz, od zlatnog rebrastog pakiranja do kremaste mat formule. Goldie Red je savršena neutralna crvena koja klizi na usne ostavljajući bogat i pigmentiran trag. Posebna mješavina voskova i gelova osigurava da usne ostanu hidratizirane. Cijena: oko 35 €

Promo

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture u nijansi 01 Le Rouge

Prava "couture" crvena, YSL-ova nijansa Le Rouge je bezvremenski klasik. Radi se o bogatoj, satenskoj crvenoj s neutralnim podtonom koja pristaje svima. Formula je prožeta antioksidansima i intenzivno hidratizira, pružajući blistav finiš i osjećaj mekoće koji traje satima. Cijena: oko 48 €

Promo

Milani Color Statement Lipstick u nijansi Best Red

Dokaz da ne morate potrošiti bogatstvo za savršeni crveni ruž. Best Red je visoko pigmentirana, klasična crvena s blagim toplim podtonom i kremastim, satenskim finišem. Formula je obogaćena vitaminima A i C, a beauty urednici je često navode kao najbolju povoljnu alternativu luksuznim brendovima. Cijena: oko 12 €

Promo