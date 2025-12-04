Crveno za crveni tepih: Heidi Klum u outfitu koji je ukrao show

Heidi Klum ponovno je dokazala da je kraljica crvenog tepiha na proslavi 20. godišnjice 'L’Oréal Paris Women of Worth' u Los Angelesu. Odvažna boja, savršeno krojena odjeća i samouvjeren stav čine kombinaciju koju nitko ne može ignorirati

Prestižni događaj održan u Academy Museum of Motion Pictures okupio je brojne poznate dame, uključujući Kendall Jenner, Kris Jenner, Gillian Anderson i Andie MacDowell, a Heidi je, bez sumnje, opet bila u centru pažnje.

Odijelo koje je ukralo show

Heidi je odabrala jarkocrveni sako s dvostrukim kopčanjem, koji je elegantno istaknuo liniju tijela, u kombinaciji s odgovarajućom suknjom čiji rub krasi delikatna crvena čipka. Duboki dekolte i kroj sakoa dodali su odvažan, ženstven šarm, tipičan za stil koji Heidi često nosi — kombinaciju sofisticiranosti i seksepila.

Crvene salonke dodatno su naglasile jarku boju odijela, dok je glumica svoju dugu plavu kosu nosila ravno spuštenu, u stilu poznatom kao “bombshell blonde”, što je cijelom izgledu dalo glamuroznu i upečatljivu završnicu.

Njezin je stil - odvažna elegancija

Heidi Klum poznata je po svojim hrabrim kombinacijama s dubokim izrezima i prozirnim detaljima, a ovaj look savršeno ilustrira njezin potpis: isticanje ženstvenosti kroz sofisticiran minimalizam i precizno odabrane odjevne komade. Jarkocrvena boja i elegantni kroj s laganom čipkastom završnicom pretvorili su Heidi, još jednom, u pravu ikonu stila na crvenom tepihu.