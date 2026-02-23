403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
PRAVILA NESTAJU

Više nema timova: 'Drame tek počinju!'

Žena.hr
23. veljače 2026.
Više nema timova: 'Drame tek počinju!'
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Mjesec dana u vili. Mjesec dana emocija, preispitivanja i borbe za naklonost. A sada - sve se mijenja.

„Više nema timova“, doznat će svi kandidati pete sezone 'Gospodina Savršenog' i shvatiti da pravila nestaju te da svatko napokon može krenuti putem koji želi. „U borbi za ljubav svatko igra sada svoju igru“, jasno je kandidatkinjama.  

Nova dinamika odmah pali iskre - i one dobre i one opasne. Neke djevojke otvoreno priznaju da bi promijenile stranu. Druge su spremne riskirati sve. Ljubomora se više ne skriva, a pitanja postaju izravna: tko sjedi na dva stolca i tko je spreman sve staviti na kocku? 

„Drame tek počinju“, jasno je svima i prije nego što počnu spojevi koji će mnogima otvoriti oči. Jedan Savršeni vodi djevojke u kreativnu avanturu, drugi na stazu punu adrenalina. Padaju teške riječi, priznaju se emocije, ali i donose odluke koje bi nekoga mogle slomiti. 

Jedna djevojka ozbiljno razmišlja o odlasku. Druga priznaje da se zaljubila na prvi pogled. Treća više ne želi prihvaćati ono što u stvarnom životu nikada ne bi - a večer donosi trenutak koji će obilježiti sezonu. 

Tko je spreman na sljedeći korak, a kome će nova pravila donijeti nemir, ne propustite doznati u novoj epizodi - od ponoći na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u. 

Pročitajte još o:
RtlVoyoGospodin Savršeni 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRAVILA NESTAJU
Više nema timova: 'Drame tek počinju!'