Crveno kao ljubav: Izdvojili smo 15 crvenih haljina koje morate imati ove blagdane
Crvene haljine su simbol elegancije i samopouzdanja, ali i Božića, pa tako i ove blagdanske sezone dominiraju kolekcijama mnogih high street trgovina. Bez obzira planiraš li jednostavan susret s obitelji ili novogodišnju zabavu, crvena haljina uvijek je dobar izbor za stvaranje elegantnog i svečanog outfita u kojem ćeš privlačiti pažnju.
Za intimna, obiteljska druženja, biraj jednostavne krojeve od viskoze ili pamuka. Za večernje zabave biraj nešto glamuroznije krojeve i modele. Ako želiš biti primjećena, onda su haljine od satena, šljokica i baršuna idealan izbor. Prorezi, dubok dekolte i mini dužine savršeno će se uklopiti i stvoritit svečan i efektan look.
High street trgovine poput Zare, Stradivariusa i Mohita u svojim kolekcijama nude bogat izbor crvenih haljina. Izbor je zaista raznolik - od mini do midi dužina, od šljokičastih do baršunastih. Svatko će pronaći nešto za sebe. U nastavku smo izdvojili najljepše modele iz aktualne ponude.