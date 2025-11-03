Crno-bijeli duo: Par sa špice zaigrao na točke i pruge - i osvojio simpatije prolaznika

Zagrebačka špica opet je potvrdila - najbolji modni trenuci često nastaju spontano, u dvoje. Ovaj par privukao je poglede elegantnim crno-bijelim kontrastom koji pršti karakterom, samopouzdanjem, ali i suptilnim modnim humorom

Zagrebačka špica ponovno je dokazala da u vikend šetnji centrom može nastati prava modna čarolija. I dok mnogi smatraju da je street style predvidiv i dosadan, ovaj par je pokazao upravo suprotno — špica može biti puna karaktera, stila i iznenađenja. Njihov spoj crno-bijelih tonova, minimalizma i avangardnih detalja privukao je poglede i podsjetio nas da moda nije samo odjevni komadi, nego izraz osobnosti i stavova.

Ona u oversized tunici s velikim bijelim točkama i futurističkim tenisicama pokazuje kako se udobnost i avangarda mogu savršeno spojiti. Njezin geometrijski minimalizam razigran je, ali promišljen, dok crna torbica trokutastog oblika daje cijelom looku dozu arhitektonske elegancije.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

On, s druge strane, demonstrira muški chic s rokerskim štihom — crna kožna jakna, siva pletena marama i hlače s vertikalnim prugama koje vizualno izdužuju siluetu. Sve to upotpunjuje urbani nonšalantni stav, onaj koji se ne može kupiti, nego nosi s godinama i iskustvom.

Zajedno djeluju poput para iz umjetničke četvrti Berlina ili Pariza, a ipak — oni su tu, na našoj špici, podsjećajući nas da stil nema dob, nego samo stav i dobru priču. Kontrast, karizma i kap modnog humora — njihov je recept za privlačenje pogleda na špici.