Ono što nikad neće priznati: Zašto se muškarci nekad odjednom prestanu javljati?

Nagli prekid komunikacije koji nisi mogla predvidjeti zbunio bi i najsamopouzdaniju osobu. Prirodno je pitati se jesi li napravila kakav pogrešan potez - no, evo što zapravo stoji iza takvog njegovog ponašanja

Jedan dan razmjenjujete poruke od jutra do kasno u noć, a već sljedeći – nastupi potpuna tišina. Odnos koji je obećavao pretvara se u zbunjujuće iščekivanje odgovora koji nikada ne stiže. Zbunjena si, preispituješ svaki zarez i razmišljaš o tome gdje si pogriješila. Istina je da u većini slučajeva nisi učinila nikakav krivi potez. Njegovo iznenadno povlačenje često je odraz njegovih unutarnjih borbi, a ne tvoje vrijednosti.

Najčešći razlozi iznenadne tišine

Prije nego što doneseš zaključke, važno je razumjeti da muška psihologija u ranim fazama upoznavanja može biti složena. Iza naglog prekida komunikacije, poznatog i kao "ghosting", krije se nekoliko tipičnih razloga.

Gubitak interesa ili druga osoba

Iako zvuči grubo, najčešći razlog je često i najjednostavniji: više nije zainteresiran ili je upoznao nekog drugog. Mnogi muškarci, baš kao i žene, u početku izlaze s više osoba. Ako je s nekom drugom osjetio jaču povezanost, mogao bi se jednostavno povući bez objašnjenja. To je kukavički potez, ali nažalost čest. Njegova šutnja u ovom slučaju je jasan, iako nepristojan, način da kaže kako veza za njega nema budućnosti.

Strah od ozbiljnosti i pritiska

Muškarci se često povuku ako osjete da veza postaje preozbiljna brže nego što su oni spremni. Pretjerano slanje poruka, prebrzo dijeljenje intimnih detalja ili inzistiranje na definiranju odnosa može stvoriti pritisak i osjećaj da gube slobodu. Neki se muškarci boje predanosti i, čim osjete da se stvari zahuktavaju, aktiviraju obrambeni mehanizam i nestaju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Emocionalna nezrelost i nedostupnost

Neki muškarci jednostavno nemaju razvijene komunikacijske vještine potrebne za rješavanje neugodnih situacija. Suočavanje s potencijalnom dramom ili emocionalnom reakcijom za njih je previše, pa biraju lakši put – tišinu. Emocionalna nezrelost sprječava ih da na zreo način iskomuniciraju svoje osjećaje ili prekinu odnos, pa se jednostavno povuku.

Različiti stilovi komunikacije i drugačiji prioriteti

Važno je da znaš da muškarci i žene često različito procesuiraju emocije i koriste komunikaciju. Dok žene često grade povezanost kroz razgovor, mnogi muškarci vide dopisivanje kao funkcionalan alat za dogovaranje susreta. Moguće je da je jednostavno zauzet poslom ili drugim obvezama, no ako je muškarac istinski zainteresiran, pronaći će trenutak da se javi.

Unsplash

Kako reagirati i sačuvati dostojanstvo

Kada se nađeš u ovoj situaciji, koja se može dogoditi baš svakome, tvoja reakcija je ključna za očuvanje samopouzdanja.

Ne paničari i daj mu prostora

Apsolutno najgora stvar koju možeš učiniti jest bombardirati ga porukama i pozivima. To stvara kontraefekt i potvrđuje mu da je donio ispravnu odluku povlačenjem. Primijeni "pravilo tri dana": pričekaj barem toliko prije nego što pošalješ jednu, ležernu poruku. Ako ni tada ne odgovori, vrijeme je da odustaneš.

Preusmjeri energiju na sebe

Umjesto da analiziraš njegov online status, uloži vrijeme u sebe. Posveti se hobijima, druži se s prijateljicama i radi stvari koje te vesele. Stručnjaci za veze savjetuju da se fokusiraš na vlastiti život; to ne samo da jača samopouzdanje, već te čini privlačnijom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prihvati tišinu kao odgovor

Zapamti, i neodgovorena poruka je poruka. U današnje vrijeme, tko se želi javiti, naći će način. Njegova šutnja jasan je znak da mu nisi prioritet. Prihvaćanje te činjenice nije poraz, već čin samopoštovanja koji ti oslobađa put prema osobi koja će cijeniti komunikaciju s tobom.

Njegova iznenadna tišina obično nema veze s tobom - puno češće je pokazatelj njegove nespremnosti, strahova ili nezrelosti. Umjesto da gubiš vrijeme na dešifriranje signala, cijeni sebe dovoljno da odeš od nekoga tko ti ne može pružiti osnovno poštovanje – jasan i iskren odgovor. Zaslužuješ nekoga tko se ne boji komunicirati jer veza bez komunikacije ionako je osuđena na propast.