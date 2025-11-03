Hrvatski craft brend koji je osvojio svijet i sada diže let prema Nebu

Njihova posvećenost savršenstvu i inovaciji stavila je Hrvatsku na kartu vrhunskih proizvođača

U svijetu craft pića rijetko kada naiđete na priču koja spaja strast, inovaciju i prijateljstvo kao što to čine Hrvoje i Tomislav, kreativni umovi iza brenda Old Pilot’s. Od prve boce gina koja je osvojila prestižne međunarodne nagrade, do nove ere whiskeyja nazvanog Nebo, ova priča govori o hrabrosti, strpljenju i želji da svaki gutljaj donese dozu inspiracije i slobode.

Hrvoje Bušić i Tomislav Anadolac zajedno su pokrenuli destileriju koja ne samo da je podignula hrvatsku craft scenu na novu razinu, nego i stvara pića koja svojim okusima pričaju priču o letu, tradiciji i nebeskim visinama.

Od samog početka znali su da žele stvarati pića vrhunske kvalitete. Prvotni izazov bio je financijske prirode – whiskey, kao piće koje zahtijeva dugotrajno odležavanje i specijaliziranu opremu, bio je preskup i tehnički zahtjevan za njihovu mladu destileriju. Zato su se odlučili za proizvodnju gina, njihove „druge ljubavi” – koji je brzo postao svjetski uspjeh.

Old Pilot’s London Dry Gin osvojio je zlato na International Wine & Spirit Competitionu u Londonu, a Old Pilot’s Vodka briljirala je na San Francisco World Spirits Competitionu. Ovi uspjesi potvrdili su njihov inovativan pristup i posvećenost detaljima.

Proizvodnja whiskeyja počela je u jeku pandemije 2020. godine, kada su svi ugostiteljski objekti bili zatvoreni i prodaja gina gotovo zamrla. Umjesto da čekaju, Hrvoje i Tomislav iskoristili su slobodnu opremu i odlučili investirati sva tada raspoloživa financijska sredstva s poslovnog računa u nadogradnju postrojenja, pokrećući proizvodnju whiskeyja.

Dok su se drugi financijski povlačili i stvarali rezerve za neizvjesno vrijeme, oni su odlučili krenuti u nešto što zahtijeva strpljenje i viziju. Izazov je bio velik: za 100 litara gotovog whiskeyja potrebno je obraditi više od 2.000 litara destilerskog piva i čekati minimalno tri godine, koliko propisuje europska regulativa. No, ova odluka pokazala se ispravnom jer je upravo Nebo njihov najambiciozniji projekt do sada.

Ključna škola za whiskey bila im je proizvodnja njihovog Old Pilot’s Barrel Aged Gina, koji je odležavao u hrastovim bačvama. Tamo su naučili kako bačve utječu na arome i kako odabrati najbolje drvo za svoj whiskey.

U whiskeyju Nebo koriste kombinaciju tehnika starog i novog svijeta. Sretni su što hrvatski propisi nisu ograničeni kao oni u Škotskoj ili SAD-u, što im omogućava veću kreativnost. Kombiniraju hrast hrvatskog i američkog podrijetla te koriste najkvalitetnije žitarice, jer, kako ističu, „okus i miris počinju sa sirovinom, a ne bačvom.”

Svaka boca Nebo whiskeyja ručno je punjena i etiketirana. Podaci na etiketi pisani su rukom jer razvijaju brojne varijante koje već pet godina kontinuirano usavršavaju. Tako su se odlučili za koncept pojedinačnih izdanja nazvanih Flight Number (Release br. 1, 2, 3…), čime nastavljaju priču i povezanost s avijacijom, odnosno svojim brendom Old Pilot’s.

Trenutno izlaze s tri izdanja: 4 Grain Whiskey, bogatu kombinaciju kukuruza, ječma, pira i raži; Peated Single Malt, whiskey s profinjenim dimljenim karakterom; te Single Malt, čist i autentičan izraz ječmenog destilata.

Za Hrvoja i Tomislava whiskey Nebo nije samo novi proizvod – to je simbol njihove filozofije i stalnog razvoja.

Whiskey Nebo, koji dolazi iz destilerije Duh u boci, nije samo novo poglavlje hrvatske craft scene – to je dokaz da hrabrost, preciznost i upornost mogu stvoriti proizvod koji nadilazi granice. A kroz brend Old Pilot’s, Bušić i Anadolac nastavljaju pričati priču o letu, viziji i slobodi stvaranja – potvrđujući da nebo, doslovno i simbolično, nikada nije granica.