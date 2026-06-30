COS ima veliko ljetno sniženje, ovo je 15 komada u koje se sada isplati investirati

Ovaj brend poznat je po estetici tihog luksuza, bezvremenskom dizajnu i komadima koji djeluju znatno luksuznije od svoje cijene, a sada se brojni favoriti mogu uloviti po znatno povoljnijim cijenama

Sezonska sniženja su počela, a razni high street brendovi dio asortimana stavili su na popust. A kad se govori o high street brendovima koji uspješno balansiraju između suvremenog dizajna, vrhunske kvalitete i estetike luksuza bez pretjerivanja, COS gotovo uvijek zauzima posebno mjesto. Iako je dio H&M grupacije, COS se od samih početaka pozicionirao kao njegova sofisticiranija, premium varijanta – brend koji njeguje minimalistički dizajn, kvalitetne materijale i onu estetiku koju danas često opisujemo kao quiet luxury ili tihi luksuz.

Za razliku od klasičnih trendovskih komada koje nosimo jednu sezonu pa brzo zaboravimo, COS već godinama gradi reputaciju brenda kojem se kupci vraćaju kada traže odjeću i modne dodatke koji djeluju elegantno, moderno i prije svega bezvremenski. Njihove kolekcije često se temelje na čistim krojevima, neutralnim tonovima i komadima koji se bez problema uklapaju u koncept capsule garderobe – onu promišljenu bazu ormara sastavljenu od kvalitetnih stvari koje možete kombinirati godinama.

COS

Upravo zato COS komadi inače dolaze s nešto višim cijenama od prosječnog high street asortimana. No dobra vijest je da je stiglo veliko ljetno sniženje, što znači da se sada mnogi od njihovih najpoželjnijih modela mogu pronaći po puno pristupačnijim cijenama. Ako ste već neko vrijeme razmišljali o ulaganju u kvalitetne modne klasike, ovo je definitivno idealan trenutak.

Od savršeno krojenih midi haljina i lanenih setova, preko odlično strukturiranih bluza i traperica, pa sve do kožnih torbi i elegantne obuće – riječ je o komadima koji neće biti relevantni samo ovog ljeta. Upravo suprotno, riječ je o odjevnim predmetima i dodacima koje ćete bez problema nositi iz sezone u sezonu, kombinirati na bezbroj načina i uvijek iznova izvlačiti iz ormara.

U nastavku donosimo 15 favorita sa COS sniženja koje se, po našem mišljenju, itekako isplati dodati u garderobu upravo sada.

COS - 50 €

COS - 50 €

COS - 54 €

COS - 85 €

COS - 85 €

COS - 32 €

COS - 100 €

COS - 62 €

COS - 150 €

COS - 59 €

COS - 115 €

COS - 55 €

COS - 130 €

COS - 58 €