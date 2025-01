Coco Chanel: 7 zlatnih modnih pravila žene koja je promijenila modu i ženama olakšala život

Gabrielle "Coco" Chanel francuska je modna kreatorica, pionirka u svijetu mode i prava revolucionarka stila. Zahvaljujući ovoj francuskoj dami koja se rodila , 19. kolovoza 1883. godine, danas imamo omiljeni nam parfem Chanel No.5, male sakoe i odijela od tvida, kao i pete s block potpeticama.

Coco Chanel ne prestaje fascinirati svojim bezvremenskim stilom i kreativnošću, kao i fashion filozofijom koja je vječna. Unatoč tome što je 20. stoljeće iznjedrilo mnoga slavna modna lica i dizajnerska imena, nitko nije imao toliki utjecaj na modni svijet kao što je to imala genijalna Coco. Ova zaljubljenica u ženske šešire svoj je prvi salon šešira otvorila u Parizu 1909., a kasnije se prebacila na stvaranje cjelokupne ženske garderobe kao i kozmetike. Od modnih dodataka pa sve do legendarnih parfema, sve što je Coco Chanel kreirala doslovno je preko noći postajalo hit, a ni danas ne izlazi iz mode.

Ovu veliku ikonu stila pamtimo ponajviše po parfemu Chanel No.5 koji je lansiran 1923. te odijela koja se sastoje od suknje do koljena i sakoa. Uz to, izum ove velike fashion inovatorice je i mala crna haljina, sastavni dio svakog ženskog ormara. Coco Chanel promijenila je povijest ženskog odijevanja učinivši kostimiće i suknje ključem elegancije pravih dama.

Osim što nas i dalje modno inspirira, Coco Chanel nas intrigira i svojim privatnim životom koji je bio vrlo turbulentan. Naime, nikada se nije udavala iako je imala brojne ljubavnike i prosce, a čak 30 godina svog života provela je u pariškom hotelu Ritz. Ljubovala je s nacističkim oficirima, glumcima i pjevačima, političarima i oženjenim muškarcima, no niti jedan joj nije bio bitniji od njezine karijere.

Posve predana svojoj modnoj kući, Coco Chanel je izgradila pravo fashion carstvo ni iz čega te time postala jedna od najuspješnijih dizajnerica i poduzetnica svih vremena. Kako bismo se podsjetili života i stila ove velike dame, donosimo ti njezinih sedam zlatnih pravila mode. Slijedi ih i zasigurno nećeš pogriješiti.

'Moda je arhitektura: sve je stvar proporcija'

Coco Chanel vjerovala je u savršen sklad proporcija i odmjerenost u sklapanju stylinga. Tako i mi danas kombiniramo velike kardigane i široke haljine s uskim tajicama ili najlonkama, kako bismo postigli sklad proporcija i izgleda. Prema filozofiji Coco Chanel ključno je uravnotežiti odjeću od glave do pete. Inače silueta neće imati okvir kakav priželjkujemo.

Foto: Profimedia

'Jednostavnost je ključ svake istinske elegancije'

Minimalizam i suptilnost mnogo su važniji i korisniji pristupi kod postizanja elegantnog looka, no što je to maksimalizam. Ako naš outfit opteretimo s previše detalja oko neće znati na što se usredotočiti, a ukupan će dojam biti neuredan. Sve je stvar proporcija i balansa, pa tako možemo nositi mnogo narukvica na jednoj ruci, ali nam onda nije potrebno baš nikakvo prstenje.

'Žena koja ne nosi parfem nema budućnost'

Za Coco je parfem predstavljao auru ženstvenosti, a njezin Chanel No.5 već skoro cijelo jedno stoljeće utjelovljuje dihotomiju strasti i suptilne osjećajnosti. Coco je uz to savjetovala ženama i da nose parfem tamo gdje žele da ih se ljubi, a otvoreno je priznavala i to da ona bez parfema ne ide baš nikuda.

Foto: Profimedia

'Najbolja boja na cijelom svijetu je ona koja vam najbolje stoji'

Neovisno o tome što modni trendovi diktiraju, Coco je ženama oduvijek savjetovala da nose one boje, krojeve i siluete koji im najbolje pristaju, a ne one koje su trenutno najpopularnije. Uz to, poznato je da je ova dizajnerica sugerirala nošenje bijele ili crne boje što češće, jer se s njima nikada ne može pogriješiti.

'Obucite se neukusno i ljudi će zapamtiti odjeću, obucite se besprijekorno i zapazit će ženu'

Važno je dobro kombinira i promišljati odjevne komade. Poštujući jednostavna pravila Coco Chanel ne možeš pogriješiti, a ukupan će dojam uvijek biti elegantan i damski. Ne nosi pretjerano neurednu odjeću, budi decentna i profinjena te otkrij koji odjevni komadi najbolje naglašavaju tvoju liniju. Uz ta pravila uvijek ćeš biti besprijekorno odjevena.

'Moda se mijenja, ali stil ostaje'

Coco je promovirala ženstvenost, staloženost ali i neovisnost duha. Poštovala je druge žene koje rade na sebi, a znala je govoriti: “Budući da je sve u glavi, bolje je da je ne izgubimo.” Upravo su stil i naš osobni ukus ono što promišljeno trebamo osvijestiti i nositi kroz život. Tako ćemo biti prepoznatljive, ženstvene i uvijek dotjerane – čak i ako na sebi imamo najjednostavniju kombinaciju.

Foto: Profimedia

'Kako biste bile nezamjenjive, morate biti drukčije'

Autentičnost i poznavanje vlastitog stila ključ su uspješnog modnog stylinga. To ne znači da moramo na silu biti drugačije i nakititi se ekscentričnim detaljima, već jednostavno pronaći stil koji će postati neodvojiv od naše osobnosti – baš kao što je to pošlo za rukom Coco Chanel.