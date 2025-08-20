Puderi koji ne naglašavaju bore: Naši favoriti za zrelu kožu

Pravi puder za zrelu kožu ne smije biti težak ni naglašavati bore, već mora njegovati, hidratizirati i vraćati prirodan sjaj

Što je makeup bez dobre podloge? Puder je baza koja stvara ujednačen ten, daje koži svježinu i priprema lice za sve ostale proizvode – od rumenila do highlightera. Kada je riječ o zreloj koži, pravi puder može biti gotovo poput eliksira mladosti: zaglađuje teksturu, vraća blistavost i hidratizira, pritom ne naglašavajući bore i sitne linije.

Najbolji puderi za zrelu kožu osmišljeni su tako da kombiniraju njegu i makeup. Tekstura im je uravnotežena – nisu ni pretjerano mat, ni previše sjajni, već daju prirodan, svjež izgled. Uz to, često sadrže hidratantne sastojke poput hijaluronske kiseline, ceramida i biljnih ulja koji dodatno hrane i štite kožu. Upravo zato stručnjaci preporučuju da za zrelu kožu izbjegavaš teške, mat formule, a prednost daš tekućim ili serumskim puderima sa satenskim ili blistavim završetkom.

Kako spriječiti da se puder uvlači u bore?

Za besprijekoran izgled ključno je pravilno nanošenje. Nakon pudera možeš nanijeti korektor na područja koja trebaju dodatno prekrivanje (najčešće podočnjaci ili crvenilo), a zatim vrlo lagano matirati T-zonu i područje oko usta transparentnim puderom u prahu. Bitno je ne pretjerati s količinom – previše pudera u prahu može isušiti kožu i naglasiti bore.

Pexels

Što tražiti u puderu za zrelu kožu?

Tekstura: tekući i serumski puderi s hidratantnim i blistavim finishom.

Sastojci: hijaluronska kiselina, ceramidi, botanička ulja i ekstrakti za dodatnu njegu.

Prekrivanje: za svaki dan dovoljan je lagan do srednji puder, dok je jače prekrivanje dobro sačuvati za posebne prilike.

Najbolji puderi za zrelu kožu

Giorgio Armani Luminous Silk Foundation - 73,49 €

Legendarni puder poznat po svojoj svilenkastoj teksturi i prirodnom sjaju. Izgleda lagano, ali pruža odličnu ujednačenost i svježinu bez naglašavanja bora.

Promo

L'Oréal Paris True Match Nude Hyaluronic Tinted Serum Foundation - 19,90 €

Savršen spoj njege i makeupa – lagana tekstura obogaćena hijaluronskom kiselinom hidratizira i daje zdrav, prirodan sjaj.

Promo

Chanel Les Beiges Healthy Glow Foundation Hydration and Longwear - 74,90 €

Puder koji vraća vitalnost i blistavost koži, uz hidrataciju i postojanost tijekom cijelog dana. Izgled je svjež i prirodan, poput druge kože.

Promo

Prada Reveal Skin Optimizing Refillable Soft Matte Foundation - 50 €

Inovativna formula s mekim mat završetkom koji ne isušuje kožu. Pruža sofisticiran, prirodan izgled i dolazi u ekološki prihvatljivom, punjivom pakiranju.

Promo

Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Liquid Makeup Foundation - 67,29 €

Kultni dugotrajni puder koji pruža jače prekrivanje, a ipak ostaje lagan na koži. Posebno je dobar za važna događanja ili dane kada želiš postojan ten.

Promo

Clinique Even Better Makeup Broad Spectrum SPF 15 Foundation - 60,89 €

Puder koji ujedno djeluje i kao skincare – izjednačava ton kože, pruža zaštitu od sunca i s vremenom pomaže smanjiti vidljivost tamnih mrlja.

Promo

Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting Foundation SPF 30 - 65,99 €

Formula koja se prilagođava pokretima kože, podiže i vraća blistavost. Sadrži SPF zaštitu i hidratantne sastojke, pa je odličan izbor za svaki dan.