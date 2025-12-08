Čipkaste čarape opet su u trendu: Evo kako ih nose trendseterice

Ove zimske sezone, trend je još izraženiji, zahvaljujući maksimalističkim estetikama, a dramatične čipkaste čarape postale su ključni element popularnog coquette stila

Prošla zima donijela je iznenađujući trend – statement čarape, koje su postale ključni modni detalj za mnoge fashionistice. Upečatljive najlonke u živim bojama poput crvene i zelene unijele su svježinu i zabavu u svakodnevne kombinacije, dok su čipkasti modeli, koji su neko vrijeme bili zapostavljeni, doživjeli pravi povratak.

Ove zimske sezone, trend je još izraženiji, zahvaljujući maksimalističkim estetikama, a dramatične čipkaste čarape postale su ključni element popularnog coquette stila. Ovaj model savršeno nadopunjuje večernje outfite, dodajući im ženstvenost i sofisticiranost. Klasične crne čipkaste čarape, koje je prvi put nosila modna ikona Hailey Bieber, i dalje su najpopularniji model, dok će s dolaskom party sezone društvene mreže ponovo biti preplavljene ovom modnom senzacijom. Osim crnih čarapa, u trendu su i druge boje poput bijele i crvene, koje će tvoj stajling učiniti još upečatljivijim.

