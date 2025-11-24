Bi li se ti usudila obuti ovakvo što? Anita Dujić u bojama jeseni uz hrabar zaokret

U moru smeđih nijansi koje vladaju ove jeseni, dizajnerica nakita i influencerica odlučila je malo začiniti stvari neobičnim detaljem

Studeni je stigao, a s njim i vladavina toplih zemljanih tonova koji su nezaobilazan dio jesenske garderobe. Poznata influencerica i poduzetnica Anita Dujić pokazala je kako se sa stilom nosi jedna od najpoželjnijih boja sezone, a njezina najnovija objava na Instagramu poslužila je kao prava modna inspiracija za hladnije dane koji su pred nama.

Na fotografijama koje potpisuje fotografkinja Rajna Raguž, Anita pozira na starinskom gradskom stubištu. Njezin modni odabir pao je na sofisticiranu smeđu paletu – dugački kaput od teksturiranog materijala savršeno je uparila s kratkom baršunastom suknjom i tamnim pletivom sa zlatnim gumbima.

No, ono što ovu kombinaciju čini posebnom su odvažni modni dodaci. Anita je hrabro iskombinirala visoke brendirane čarape s prepoznatljivim uzorkom i cipele s leopard printom, dok je cijeli stajling zaokružila klasičnom Gucci torbicom. Uz kratak i jasan opis "Brown it is 🍂🍂🍂 #november", potvrdila je dominaciju smeđih nijansi.

Oduševljenje pratitelja nije izostalo ni ovoga puta. Čini se da je ova igra uzorcima i teksturama pun pogodak, dokazujući da smeđa boja u studenom nikako nije dosadna, već pruža savršenu priliku za modnu igru.