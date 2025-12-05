Chic i efektno: Oversized srebrne naušnice za blagdansku eleganciju

Srebrni nakit ove je sezone ponovno u prvom planu, a među najpoželjnijim komadima istaknule su se oversized srebrne naušnice koje donose savršenu ravnotežu modernog minimalizma i glamuroznog efekta. Izdužene, skulpturalne ili široke i sjajne, ove naušnice postale su ključni dodatak prosinačkim outfitima

Srebrni nakit ove je sezone doživio veliki povratak – i to u svom najsmelijem, najskulpturalnijem obliku. Dok se moda okreće čišćim linijama, modernim siluetama i profinjenom minimalizmu, upravo srebro donosi onaj hladni, luminantni sjaj koji osvježava svaki look. Posebnu pažnju pritom privlače oversized srebrne naušnice, statement komadi koji su zavladali i modnim pistama, editorijalima i zimskim kolekcijama brojnih brendova.

Ovakve naušnice ove zime postaju ključni dodatak za svečane trenutke – od adventskih druženja i blagdanskih partyja do elegantnih večernjih izlazaka. Njihova izražena forma, bilo da je riječ o širokim ringovima, skulpturalnim visećim modelima ili organskim, apstraktnim oblicima, unosi potrebnu dozu glamura i sofisticiranosti u svaki look. U kombinaciji s visoko zatvorenim bluzama, satenskim haljinama ili minimalističkim jednobojnim outfitima, oversized srebrne naušnice djeluju posebno chic i podižu cijelu kombinaciju u trenu.

Osim što su savršene za blagdane, ovakvi modeli lako se nose i u svakodnevnim situacijama kada želiš izgledati dotjerano uz minimum truda. Upravo zato sve više brendova nudi zanimljive varijante – od oblika inspiriranih 80-ima do elegantnih skulpturalnih modela koji laskaju svakom tenu i stilu. Srebro je pritom pristupačnije od zlata, ali nudi jednako snažan efekt, što ga čini idealnim izborom u sezoni svečanosti i modnog eksperimentiranja.

U nastavku izdvajamo neke od najljepših oversized srebrnih naušnica koje će instantno osvježiti tvoju zimsku garderobu.

Boss - 105 €

By Pariah - 809,95 €

Daisy Jewellery - 64 €

Orelia - 30 €

Heavenly London - 220 €

Otiumberg - 240 €

Pandora - 105 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Anni Lu - 140 €

Ysso - 465 €