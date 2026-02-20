403 Forbidden

Moda
NOVA OPSESIJA

Boja koja ide uz sve: Tamnoplavi kaputi i baloneri su najveći hit prijelazne sezone

Žena.hr
20. veljače 2026.
Boja koja ide uz sve: Tamnoplavi kaputi i baloneri su najveći hit prijelazne sezone
Zara
Navy blue se već godinama opisuje kao nova crna, a ovog proljeća dominira brojnim kolekcijama. Chic, profinjena i lako kombinabilna, ova nijansa donosi svježinu klasičnim krojevima i potvrđuje status bezvremenskog modnog izbora za prijelazni period i prve toplije dane

Tamnoplava boja ove sezone potvrđuje svoj status bezvremenskog modnog aduta. U svijetu u kojem se trendovi izmjenjuju gotovo iz mjeseca u mjesec, rijetke nijanse uspijevaju zadržati kontinuitet popularnosti, a navy blue je jedna od njih. Sve češće se opisuje kao “nova crna” jer donosi istu dozu elegancije i ozbiljnosti, ali s mekšim, profinjenijim dojmom. Upravo zato tamnoplavi kaputi, baloneri i parke postaju ključni komadi za prijelazni period i prve proljetne dane.

Za razliku od crne, koja ponekad može djelovati strogo ili predvidljivo, tamnoplava unosi svježinu i dubinu u svaku kombinaciju. Vizualno je luksuzna, ali nenametljiva, zbog čega se lako uklapa u različite stilove – od poslovnog do ležernog. Kaput ili baloner u toj boji izgleda jednako dobro uz klasične krojeve i minimalističke siluete, kao i uz opuštene komade koji prizivaju svakodnevnu eleganciju.

Kada je riječ o kombiniranju, navy blue nudi brojne mogućnosti. U poslovnim outfitima odlično funkcionira uz bijele i bež tonove, sivu ili svijetloplavu košulju te klasične hlače ravnog kroja. Za chic dnevni izgled dovoljno je tamnoplavi baloner spojiti s trapericama, pletenim puloverom i loafericama ili tenisicama neutralnih boja. Ljubiteljice elegantnijeg stila mogu se odlučiti za monokromatske kombinacije u nijansama plave, uz dodatak zlatnog ili smeđeg modnog detalja poput torbe ili remena.

Parke u tamnoplavoj boji posebno dolaze do izražaja u ležernim kombinacijama. One su praktične, ali zahvaljujući ovoj nijansi izgledaju sofisticiranije nego klasične maslinaste ili crne verzije. Odlično se slažu s pletivom, suknjama midi duljine i gležnjačama, ali i s tenisicama za urbani, opušteni dojam. Upravo ta prilagodljivost čini tamnoplavu savršenim izborom za svakodnevnu garderobu.

Kaputi, baloneri i jakne u ovoj nijansi potvrđuju da je tamnoplava boja koja nadilazi sezonske trendove. Chic su, elegantni i iznimno nosivi, a istovremeno dovoljno neutralni da se mogu uklopiti u gotovo svaki stil. Ove sezone navy blue ponovno preuzima glavnu ulogu i pokazuje zašto zaslužuje titulu nove crne. 

U nastavku donosimo favorite kaputa, jakni, parki i balonera iz novih kolekcija, savršene za prijelazni period i prve proljetne dane.

Boja koja ide uz sve: Tamnoplavi kaputi i baloneri su najveći hit prijelazne sezone
Pull and Bear - 39,99 € 

Boja koja ide uz sve: Tamnoplavi kaputi i baloneri su najveći hit prijelazne sezone
Massimo Dutti - 125 €

Boja koja ide uz sve: Tamnoplavi kaputi i baloneri su najveći hit prijelazne sezone
COS - 149 €

Boja koja ide uz sve: Tamnoplavi kaputi i baloneri su najveći hit prijelazne sezone
COS - 149 €

Boja koja ide uz sve: Tamnoplavi kaputi i baloneri su najveći hit prijelazne sezone
COS - 149 €

Boja koja ide uz sve: Tamnoplavi kaputi i baloneri su najveći hit prijelazne sezone
COS - 129 €

Boja koja ide uz sve: Tamnoplavi kaputi i baloneri su najveći hit prijelazne sezone
COS - 349 €

Boja koja ide uz sve: Tamnoplavi kaputi i baloneri su najveći hit prijelazne sezone
Mango - 79,99 €

Boja koja ide uz sve: Tamnoplavi kaputi i baloneri su najveći hit prijelazne sezone
Mango - 55,99 €

Boja koja ide uz sve: Tamnoplavi kaputi i baloneri su najveći hit prijelazne sezone
Zara - 59,95 €

Boja koja ide uz sve: Tamnoplavi kaputi i baloneri su najveći hit prijelazne sezone
Zara - 99,95 €

Boja koja ide uz sve: Tamnoplavi kaputi i baloneri su najveći hit prijelazne sezone
Zara - 89,95 €

Boja koja ide uz sve: Tamnoplavi kaputi i baloneri su najveći hit prijelazne sezone
Zara - 89,95 €

