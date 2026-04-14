Chartreuse je boja ovog proljeća: Već se nosi na špici, a ovo su naši high street favoriti

Svaka sezona donosi novu 'it' boju, a ovog proljeća modnu scenu osvaja chartreuse – upečatljiva nijansa između limeta zelene i pistacije. Svježa, energična i pomalo neočekivana, ova boja dominira modnim pistama i sve češće pronalazi svoje mjesto i u svakodnevnim kombinacijama

Proljeće uvijek donosi nove modne trendove, zanimljive modne novitete i dašak svježine u naše ormare, a ove sezone jedna boja posebno iskače iz mase i privlači svu pažnju – chartreuse. Riječ je o nijansi koja se nalazi negdje između limeta zelene i nježne pistacije, ali s intenzitetom koji je sve samo ne suptilan. Ova vibrantna zeleno-žuta nijansa djeluje energično, moderno i pomalo neočekivano, zbog čega je brzo postala jedna od “it” boja sezone.

Chartreuse nije nova, ali njezin veliki povratak na modne piste za proljeće i jesen/zimu 2026. potvrdio je njezin it status. Dizajneri kao što su Simone Rocha, Alaïa i Tibi predstavili su komade u ovoj upečatljivoj nijansi – od plisiranih suknji i strukturiranih kompleta do statement haljina koje doslovno “sjaje” na pisti. Čak i Miuccia Prada već neko vrijeme favorizira ovu boju, što dodatno potvrđuje njezin značaj na modnoj sceni.

Profimedia

Iako na prvu može djelovati zahtjevno, chartreuse je zapravo iznenađujuće nosiva. Ključ je u balansu. Najjednostavniji način da je uključiš u outfit je kroz jedan upečatljiv komad – primjerice sako, pletivo ili hlače visokog struka – dok ostatak kombinacije ostaje smiren i neutralan. Crna, bijela, bež ili camel tonovi savršeno “uzemljuju” ovu jarku nijansu i čine je elegantnijom.

Zara

Ako želiš malo hrabriji pristup, chartreuse se odlično slaže i s bogatijim bojama. Kombinacija s bordo nijansom daje sofisticiran kontrast, dok kobaltno plava ili zagasito narančasta stvaraju dinamičan i trendi look. Upravo ta igra kontrasta čini ovu boju toliko zanimljivom i prilagodljivom različitim stilovima.

Veliku ulogu igra i tekstura. U spoju sa svilom ili satenom chartreuse djeluje profinjeno i ženstveno, u koži dobiva oštrinu i stav, dok u pletivu postaje neočekivano nosiva i cozy. Ako ipak nisi spremna na “full look”, kreni s detaljima – torba, balerinke ili cipele u ovoj nijansi dovoljne su da podignu i onu najjednostavniju proljetnu kombinaciju.

Chartreuse je, ukratko, boja koja ne prolazi nezapaženo, ali upravo u tome leži njezina čar. Unosi energiju, razigranost i dozu modne hrabrosti u svakodnevne outfite stoga je svakako vrijedi dodati u garderobu ove sezone. Zavladala je i high street kolekcijama, a već se nosi i na zagrebačkoj špici!

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Neke od naših favorita izdvajamo u nastavku.

