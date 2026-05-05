Cardi B na Met Gali šokirala haljinom: Cista, tumor ili umjetnost?

Uz onu Heidi Clum, haljina Cardi B će definitivno ostati jedna od upamćenih s ovogodišnje Met Gale

Reperica Cardi B na crvenom tepihu Met Gale 2026. godine pojavila se u izdanju koje je istovremeno šokiralo, zbunilo i oduševilo svijet. U skladu s temom večeri, "Moda je umjetnost", njezina je haljina postala glavni predmet rasprave, podijelivši kritičare i obožavatelje kao nijedna druga te večeri.

Za svoj sedmi dolazak na najvažniji modni događaj godine, 33-godišnja glazbenica odabrala je avangardnu kreaciju dizajnera Marca Jacobsa. Prozirna haljina od crne čipke otkrivala je umetke u boji lavande i koralja, no svu je pažnju ukrala njezina skulpturalna silueta.

Ogromni, napuhani rukavi te voluminozni, zaobljeni oblici na ramenima i dnu haljine stvorili su dramatičan i pomalo nadrealan dojam. Kako je kasnije otkrio Vogue, inspiracija za ovaj hrabar izgled bilo je djelo njemačkog nadrealističkog umjetnika Hansa Bellmera, "Lutka" iz 1933. godine.

"Tumori i ciste" ili hrabri iskorak?

Iako je umjetnička referenca bila jasna, mnogima se interpretacija nije svidjela. Društvene mreže preplavili su komentari u kojima su neobične "izrasline" na haljini uspoređivali s "tumorima", "cistama", čak i hemeroidima.

"Ovo mi je izazvalo nelagodu", napisao je jedan korisnik, dok je drugi u šali pozvao na uhićenje njezinog stilista. "Zašto je mozak na stopalima?", glasilo je jedno od pitanja zbunjenih promatrača. Neki su išli toliko daleko da su izgled usporedili sa sadržajem koji se uklanja tijekom liposukcije, pitajući se "koja je uopće bila vizija?".

S druge strane, brojni obožavatelji i modni znalci stali su u obranu reperice, slaveći njezinu hrabrost. "Cardi B je pomela crveni tepih kao da joj duguje novac", glasio je jedan od viralnih komentara koji je zaključio: "Anna Wintour ju je pogledala, namjestila svoju bob frizuru i prošaptala: 'Ona je jedina koje se bojim'". Mnogi su istaknuli kako Cardi B svake godine svojim izdanjima "sruši internet" te da njezina pojava na stepenicama Metropolitan muzeja nije samo moda, već snažna izjava o njezinom putu od Bronxa do svjetskog vrha.