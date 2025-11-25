403 Forbidden

Moda
SAVRŠEN OUTFIT

Božić može početi: Melania Trump dočekala božićno drvce, svi čekaju božićno izdanje Bijele kuće

Žena.hr
25. studenoga 2025.
Božić može početi: Melania Trump dočekala božićno drvce, svi čekaju božićno izdanje Bijele kuće
Profimedia
Još jednom je pokazala da je kraljica elegantnih kombinacija te da svaki njezin javni nastup postaje i modni događaj

Najpoznatija Slovenka Melania Trump u ponedjeljak je službeno otvorila blagdansku sezonu u Bijeloj kući dočekavši tradicionalno božićno drvce – događaj koji se svake godine smatra početkom božićnih svečanosti. Kao i uvijek, prva dama privukla je pozornost besprijekorno stiliziranim outfitom.

Božić može početi: Melania Trump dočekala božićno drvce, svi čekaju božićno izdanje Bijele kuće
Profimedia

Melania je preuzela božićno drvce od tvrtke Korson's Tree Farms iz Michigana, koja je ove godine pobijedila na nacionalnom natjecanju i time stekla čast isporučiti glavno blagdansko drvce u Washington. 

Božić može početi: Melania Trump dočekala božićno drvce, svi čekaju božićno izdanje Bijele kuće
Profimedia

Za ovu posebnu prigodu odabrala je elegantan bijeli kaput, skraćenih rukava, i stegnut remenom u struku koji je suptilno naglasio njezinu figuru, radi se o komadu modne kuće Dior. Poseban naglasak je bio na dugačkim bordo kožnim rukavicama,a ni izbor obuće nije razočarao.

Božić može početi: Melania Trump dočekala božićno drvce, svi čekaju božićno izdanje Bijele kuće
Profimedia

Prva dama je posegnula za provjerenim Manolo Blahnik salonkama s kariranim uzorkom, koje su se savršeno uklopile u ostataka kombinacije. Oduševila je i frizurom, a lice j istaknula bujnom kosom i plavkastim pramenovima. 

Božić može početi: Melania Trump dočekala božićno drvce, svi čekaju božićno izdanje Bijele kuće
Profimedia

Božić može početi: Melania Trump dočekala božićno drvce, svi čekaju božićno izdanje Bijele kuće
Profimedia

Još jednom je pokazala da je kraljica elegantnih kombinacija te da svaki njezin javni nastup postaje i modni događaj.

SAVRŠEN OUTFIT
Božić može početi: Melania Trump dočekala božićno drvce, svi čekaju božićno izdanje Bijele kuće