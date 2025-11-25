Božić može početi: Melania Trump dočekala božićno drvce, svi čekaju božićno izdanje Bijele kuće

Još jednom je pokazala da je kraljica elegantnih kombinacija te da svaki njezin javni nastup postaje i modni događaj

Najpoznatija Slovenka Melania Trump u ponedjeljak je službeno otvorila blagdansku sezonu u Bijeloj kući dočekavši tradicionalno božićno drvce – događaj koji se svake godine smatra početkom božićnih svečanosti. Kao i uvijek, prva dama privukla je pozornost besprijekorno stiliziranim outfitom.

Profimedia

Melania je preuzela božićno drvce od tvrtke Korson's Tree Farms iz Michigana, koja je ove godine pobijedila na nacionalnom natjecanju i time stekla čast isporučiti glavno blagdansko drvce u Washington.

Profimedia

Za ovu posebnu prigodu odabrala je elegantan bijeli kaput, skraćenih rukava, i stegnut remenom u struku koji je suptilno naglasio njezinu figuru, radi se o komadu modne kuće Dior. Poseban naglasak je bio na dugačkim bordo kožnim rukavicama,a ni izbor obuće nije razočarao.

Profimedia

Prva dama je posegnula za provjerenim Manolo Blahnik salonkama s kariranim uzorkom, koje su se savršeno uklopile u ostataka kombinacije. Oduševila je i frizurom, a lice j istaknula bujnom kosom i plavkastim pramenovima.

Profimedia

Profimedia

Još jednom je pokazala da je kraljica elegantnih kombinacija te da svaki njezin javni nastup postaje i modni događaj.