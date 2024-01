Elegantna bordo nijansa bit će hit u 2024. godini - donosimo trendi komade

Svaka nova sezona sa sobom donosi i neke nove trendove u svijetu mode pa tako modni stručnjaci i entuzijasti već naveliko raspravljaju o trendovima koji će u 2024. godini dominirati modnom scenom.

Iako je kao it boja godina proglašena nijansa breskve, odnosno 'peach fuzz', to nije jedina boja koja će u godini pred nama biti trendi. Već prošle godine kao jedna od najpopularnijih boja istaknula se upečatljiva jarko crvena koja je apsolutno vladala modnom industrijom, no čini se da će u narednoj sezoni dominaciju preuzeti slična, ali ipak bitno drugačija boja, a riječ je o bordo nijansi.

Bordo odnosno boja vina jednako je upečatljiva kao i klasična crvena boja, ali ipak djeluje malo suptilnije pa možda čak i elegantnije. Idealan je izbor za ove zimske dane, a sigurno će biti veliki hit i tijekom jeseni 2024. godine.

Ova tamnocrvena nijansa već je zavladala i društvenim mrežama, a s obzirom na to da je izuzetno ženstvena i pomalo otmjena, i ne čudi nas da su je 'isfurale' brojne influencerice. Komadi u bordo nijansi savršeno se slažu sa crnom, smeđom, bijelom, ali i maslinasto zelenom nijansom za koju se također predviđa da će biti vrlo popularna ove godine.

Otmjeni bordo komadi već su počeli pristizati u trgovine popularnih high street brendova, a osim na odjeći, jako šarmantno djeluju i u spoju s modnim dodacima. Istražile smo što se nudi, a favorite donosimo u nastavku.

