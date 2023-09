Svestrane bomber jakne ove se jeseni vraćaju na velika vrata

Na pragu smo jesenske sezone, a s njom stiže i promjenjivo vrijeme. Prohladna jutra i topli dani od nas će iziskivati slojevito odijevanje i pomno osmišljene kombinacije, a kao neizostavan komad opet će se istaknuti jakne kojima ćemo se moći zaogrnuti kad se temperature spuste.

Od elegantnih balonera pa do otkačenih kožnih jakni, u kolekcijama modnih brendova i ove se sezona našlo pregršt upečatljivih modela za svačiji stil i ukus. Kao jedan od hit modela za prijelazni period istaknule su se i svestrane bomber jakne koje su već prošle godine zavladale modnom scenom.

Ako je suditi po high street kolekcijama, ove će jeseni bomber jakne biti popularnije no ikad, a kao 'it' model ističu se kožni modeli oversized kroja. Ovaj su trend već prigrlile i brojne trendseterice i poznate zvijezde, a u high street kolekcijama se mogu pronaći brojni zanimljivi modeli bomber jakni za jesenske dane. Uz kožne modele, tu su i one od satena, trapera i pamuka, a dolaze u mnoštvo različitih krojeva i boja.

Osim što su funkcionalne i praktične, bomber jakne su i jako efektne pa su savršen dodatak jesenskoj garderobi. Idealno će izgledati u nekim ležernijim kombinacijama, no mogu se nositi i uz ženstvene outfite, s haljinom ili suknjom.

Ponuda u high street trgovinama uistinu je bogata i raznolika, a neke od najljepših bomber jakni za nadolazeće jesenske dane izdvojile smo u nastavku.

Foto: Instagram, Mango, Pull and Bear, Stradivarius, Zara

Mango, 70 eur

Predimenzionirana bomber jakna u kaki nijansi.

Mango, 70 eur

Mekana predimenzionirana bomber jakna.

Mango, 80 eur

Predimenzionirana vunena bomber jakna.

Mango, 60 eur

Prošivena vodootporna bomber jakna.

Mango, 70 eur

Bomber jakna pohabanog efekta.

Pull and Bear, 30 eur

Kratko rezana bomber jakna s jastučićima za ramena, kopčanjem gumbima sprijeda i dugim rukavima.

Stradivarius, 40 eur

Predimenzionirana bomber jakna mekana na dodir.

Stradivarius, 46 eur

Isprana bomber jakna od trapera.

Zara, 60 eur

Široka bomber jakna okruglog ovratnika i dugih rukava. Džepovi s preklopima i pritisnim gumbima sprijeda. Rebrasti porubi u istoj boji. Patentni zatvarač i pritisni gumbi sprijeda.

Zara, 60 eur

Bomber jakna s okruglim ovratnikom i podesivim dugim rukavima s pritisnim gumbima.

Zara, 50 eur

Kratka bomber jakna od trapera s okruglim ovratnikom i dugim rukavima.

Zara, 50 eur

Bomber jakna od umjetne kože.