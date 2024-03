Iz novih kolekcija: Šarmantne bluze i košulje za svakodnevne kombinacije

Proljeće nam se bliži pa je sada idealno vrijeme za obnovu garderobe. Želiš li unijeti dozu razigranosti i romantike u svoje svakodnevne kombinacije, savršen izbor su bluze ili košulje. Nove kolekcije donijele su pregršt zanimljivih modela koji će se s lakoćom uklopiti u svaki ormar.

Upečatljiva košulja ili bluza začinit će svaki look, a lako se kombinira uz doslovno sve. Odlično će izgledati uz traperice, poslovne hlače ili suknje. Na police trgovina stigli su prvi proljetni modeli idealni za svakodnevne kombinacije, a koji će idealno upotpuniti i poslovne lookove.

U mnoštvu zanimljivih modela osobito se ističu bluze koje krase šarmantni uzorci, no ne možeš pogriješiti ni s košuljama klasičnog kroja, kao što su one s prugicama. Uz sveprisutne oversized modele, čini se da će ovog proljeća jako trendi biti i bluze i košulje malo užeg kroja koje djeluju uistinu privlačno i ženstveno. Uz to, i dalje su popularne košulje od satena uz koje će svaki outfit djelovati profinjeno.

Istražile smo što nude naši omiljeni high street brendovi za ovo proljeće, a one najljepše modele košulja i bluza za toplije dane pred nama donosimo u nastavku.

