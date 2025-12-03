Blagdanski glamur obitelji Jenner: Kendall i Kris oduševile na crvenom tepihu L'Oréala

Majka i kći sretno su pozirale zajedno na crvenom tepihu

Kendall i Kris Jenner plijenile su pažnju na 20. obljetnici događaja L'Oréal Paris Women of Worth, održanom u prestižnom Academy Museum of Motion Pictures u Los Angelesu. Svojim modnim odabirima još jednom su potvrdile status modnih zvijezda. Događaj Women of Worth već dvadeset godina slavi žene koje svojim radom i zalaganjem mijenjaju zajednice nabolje.

Supermodel i globalna ambasadorica brenda L'Oréal Paris, Kendall Jenner, pokazala je svoj istančan osjećaj za modu u elegantnoj bijeloj haljini zanimljive teksture. Kreacija je pratila njezinu vitku figuru, a poseban naglasak stavljen je na odvažni prorez koji se protezao visoko do bedra.

Svoj izgled, 30-godišnja manekenka upotpunila je salonkama u kremasto bijeloj nijansi. Kosu je podignula u chic nisku punđu, dok su decentna šminka i zlatne naušnice zaokružile ovaj sofisticirani, ali moderan look. Kendall je još jednom dokazala da je bijela boja njezin zaštitni znak, s obzirom na to da je nedavno, krajem rujna, zatvorila L'Oréalovu reviju na Tjednu mode u Parizu u eteričnoj bijeloj haljini brenda La Perla iz 2003. godine.

Menadžerica i glava obitelji Kardashian-Jenner, 70-godišnja Kris Jenner, zablistala je u raskošnoj crvenoj toaleti koja je savršeno odgovarala blagdanskom ozračju. Haljina je bila ukrašena velikom crnom mašnom na predjelu dekoltea, što joj je dalo prizvuk klasične elegancije.

Kris je kombinaciju upotpunila elegantnim crnim sakoom i rukavicama, a u ruci je nosila malu crnu clutch torbicu. Majka i kći sretno su pozirale zajedno na crvenom tepihu, a njihove modne kombinacije savršeno su se nadopunjavale.