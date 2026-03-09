Bio je najslađi dječak na svijetu: Evo kako Kevin iz 'Sam u kući' danas izgleda

Glumac Macaulay Culkin ušao je u povijest svojom ulogom Kevina McAllistera u kultnom filmu 'Sam u kući', a sada se pojavio na Tjednu mode u Parizu i sve iznenadio osvojim modnim ukusom

Glumac Macaulay Culkin (45) bio je nenadano, ali i najsjajnije lice Tjedna mode u Parizu. Njegov dolazak u modnu prijestolnicu bio je pravo iznenađenje, s obzirom na to da se zvijezda filma 'Sam u kući' rijetko pojavljuje na ovakvim događanjima. Ipak, svojim je stilom i samouvjerenim stavom pokazao da se u svijetu visoke mode snalazi jednako dobro kao i sa zamkama za provalnike.

Glavni trenutak dogodio se na reviji modne kuće Dior za jesen/zimu 2026., gdje je Culkin sjedio u prvom redu okružen zvijezdama poput Emily Ratajkowski, Priyanke Chopre i Jisoo iz grupe Blackpink.

Za tu je prigodu odabrao neočekivanu, ali upečatljivu kombinaciju: traperice, plavu košulju i ležernu majicu s motivom iz dječje slikovnice 'Vrlo gladna gusjenica'. Detalj koji su svi primijetili bili su nalakirani nokti. Modni kritičari odmah su ga prozvali "kraljem milenijalaca", pohvalivši njegovu sposobnost da spoji nostalgiju i suvremeni stil.

Profimedia

Nekoliko dana kasnije, na reviji kuće Jean Paul Gaultier, nastavio je nizati modne uspjehe. Pojavio se u košulji s grafičkim uzorkom mete, a posebnu pažnju privukla je njegova manikura. "Nokti se uvijek slažu s odjećom. Volim dodati malo začina", otkrio je Culkin novinarima uz osmijeh.

Profimedia

Preporođeni Culkin uživa u životu

Osim modnih izdanja, javnost je komentirala i glumčev izgled. Culkin, koji je godinama bio tema medijskih napisa zbog turbulentnog odrastanja, danas izgleda zdravo, njegovano i sretno. Čini se da mu miran obiteljski život itekako odgovara.

Profimedia

Zaručen je za glumicu Brendu Song, s kojom ima dva sina, a nedavno je izjavio kako se trudi svaki blagdan učiniti posebnim za svoju obitelj. U Parizu je priznao da mu nedostaje njegova zaručnica, dodavši: "Ovo je više njezin svijet nego moj."

Tijekom boravka u Parizu viđen je i u društvu dugogodišnje prijateljice i kolegice, glumice Natalie Portman, što je dodatno razveselilo obožavatelje koji ih prate još od djetinjstva. Iako se često šali da je "u mirovini", Culkin je i dalje aktivan, a uskoro ga očekuju uloge u drugoj sezoni serije 'Fallout' i animiranom filmu 'Zootopia 2'.

Njegov izlet u modni svijet pokazao je da Macaulay Culkin više nije samo Kevin. On je danas samouvjereni muškarac, otac i modna ikona s jedinstvenim stilom.