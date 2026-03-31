Bijelo, šešir i puno šarma: Ove dame su zvijezde zagrebačke špice

Na zagrebačkoj špici i ove sezone dominiraju bezvremenski tonovi, a dvije elegantne dame pokazale su kako bijela i krem nijanse mogu izgledati sofisticirano, toplo i nevjerojatno chic – čak i u ležernim dnevnim kombinacijama. Njihove divne outfite i lijepe osmijehe, kao i svake subote, snimio je Dosadni Fotograf za Žena.hr.

Prva dama odlučila se za upečatljiv slojeviti look koji spaja udobnost i luksuzni dojam. Njezin oversized kaput u toploj krem nijansi s krznenim detaljima plijeni pažnju na prvi pogled, dok ispod njega diskretno proviruje pletenina u toploj smeđoj boji. Kombinaciju je zaokružila svijetlim hlačama ravnog kroja i efektnim modnim dodacima – šeširom širokog oboda i velikim sunčanim naočalama koje cijelom outfitu daju dozu pariške elegancije. Torba u kontrastnoj, karamela nijansi dodatno naglašava sofisticiranost ovog stylinga.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

S druge strane, druga dama donosi moderniju i urbaniju interpretaciju bijele palete. Nosi kratki kaput od mekane tkanine, stegnut u struku širokim remenom koji lijepo naglašava siluetu. Opuštene traperice daju kombinaciji ležernost, dok tenisice potvrđuju da je riječ o praktičnom, ali i dalje vrlo stiliziranom dnevnom izdanju. Torbica u neutralnoj nijansi i velike sunčane naočale savršeno se uklapaju u minimalističku estetiku.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Zajedničko im je što obje dokazuju da monokromatski outfiti u svijetlim tonovima mogu biti izuzetno efektni ako se igra s teksturama, krojevima i detaljima. Zagrebačka špica još jednom potvrđuje status modne piste na otvorenom, a ove dvije dame bez sumnje su među onima koje znaju kako nositi klasiku – s dozom osobnosti i besprijekornog stila.