Veliki povratak: Biciklističke tajice više nisu rezervirane samo za teretanu

Nekad smo ih imale u svim bojama i sa svim uzorcima – svaka djevojčica koja je odrasla tijekom osamdesetih i devedesetih u biciklističkim je hlačicama provodila velik dio godine – u njima smo skakale gumi-gumi, ali i išle u školu. Bile su udobne i praktične te nisu služile samo kao odjeća za sport.

No, prisjetile smo se da ih je u isto to vrijeme nosila i jedna modna ikona: legendarna princeza Diana.

I dok njezine snahe, vojvotkinje Kate i Meghan, uglavnom možemo vidjeti u visokim potpeticama i elegantnim haljinama, princeza Diana oduševljavala je ležernim i sportskim outfitima koje je znala tako dobro nositi – da ih kopiramo i dan danas.

Jedan od njih je i onaj koji uključuje biciklističke. Princeza od Walesa znala je točno s kojim komadima treba kombinirati ove uske sportske hlačice kako bi izgledala ženstveno i elegantno. Da, njoj je to uspijevalo čak i s jednim tako običnim, svakodnevnim komadom. Ako te pere nostalgija i možeš si zamisliti da ponovno uskočiš u biciklističke, kopiraj styling neprežaljene Lady Di.

Ležerna formula princeze Diane

Dianu se nerijetko moglo vidjeti u XXL majici, tako zvanim 'Dad Shoes' tenisicama u kombinaciji s bijelim teniskim čarapama plus, naravno, biciklističkim hlačama – i to šarenima ili u pastelnim tonovima. Upravo je ova članica kraljevske obitelji proslavila stil sportske elegancije.

Ako tražiš nešto malo prikladnije za izlaske, kombiniraj sve navedeno s tamnim sunčanim naočalama i statement torbom.

Dakle, ovo je definitivnooutfit koji sve više prolazi i posljednjih godina – i to ne samo na putu do teretane. Zato nas ne čudi da, u trendu povratka mode iz devedesetih koji i dalje traje, današnje zvijezde poput Hailey Bieber kopiraju retro look omiljene princeze. A mi smo u nastavku izdvojile neke od najljepših modela iz trenutne high street ponude - bez obzira biraš li ih za teretanu ili šetnju špicom uz blazer ili košulju.

Reserved, kratke biciklističke tajice, 7,99 eur

Pull&Bear, rebraste biciklističke tajice bez šavova, 7,99 eur

Mango Outlet, kratke tajice bez šavova, 15,78 eur

H&M, DryMove biciklističke tajice, 19,99 eur

Oysho, kompresivne biciklističke tajice, 29,99 eur

ZOOT.lab Joana Tajice, 22,90 eur

Urban Classics, Skinny tajice 'Cycle', maslinaste,17,01 eur

Stradivarius Seamless Cycling ženske tajice tamno sive,12,55 eur

