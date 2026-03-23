Bezvremenski komad za toplije dane: Bijele traperice u proljetnom izdanju

Bijele traperice već desetljećima imaju posebno mjesto u garderobi jer su jedan od onih komada koji se iz sezone u sezonu vraćaju bez obzira na aktualne trendove. Iako se krojevi i detalji mijenjaju, njihova jednostavnost i svestranost ostaju isti. Upravo zato svako proljeće ponovno dolaze u fokus, kao idealan izbor za osvježavanje svakodnevnih kombinacija.

Za razliku od klasičnih plavih modela, bijele traperice u outfit unose dozu lakoće i svježine. Savršeno se uklapaju u proljetnu i ljetnu garderobu jer djeluju prozračno i elegantno, a pritom zadržavaju ležernost koja je karakteristična za traper. Odlično izgledaju u različitim krojevima – od ravnih i širokih do popularnih barrel modela – pa ih je lako prilagoditi osobnom stilu.

Jedan od razloga njihove popularnosti je i činjenica da se vrlo jednostavno kombiniraju. U proljeće ih možeš nositi uz lagano pletivo ili klasičnu košulju, dok će uz balerinke ili mokasinke dobiti chic dnevni izgled. Ako želiš nešto opuštenije, bijele traperice odlično izgledaju i uz basic majice te tenisice, stvarajući jednostavan, ali uvijek dotjeran outfit.

U toplijim danima posebno dobro funkcioniraju u svijetlim i neutralnim kombinacijama. Uz sako, lanenu košulju ili romantičnu bluzu dobivaju elegantnu notu, dok ih sandale ili espadrile pretvaraju u savršen izbor za ležerne ljetne šetnje i putovanja. Upravo ta sposobnost da se prilagode različitim prilikama čini ih jednim od najzahvalnijih komada u ormaru.

S obzirom na to da su i ove sezone ponovno u fokusu, brojni su ih brendovi uvrstili u svoje kolekcije. U nastavku izdvajamo favorite iz aktualne high street ponude koji će se lako uklopiti u svaku proljetnu garderobu

H&M - 29,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 34,99 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 25,95 €