Bež salonke novi su modni favorit: Ovog proljeća nose se umjesto crnih štikli

Bež salonke pojavile su se na modnim pistama vodećih modnih kuća, a već su ih prigrlile i brojne trendseterice te slavne zvijezde. Elegantne, svestrane i lako uklopive u različite kombinacije, nameću se kao jedan od najpoželjnijih modnih izbora sezone

Crne salonke godinama su bile sinonim za eleganciju i jedan od najsigurnijih izbora u ženskoj garderobi. Ipak, modna scena svake sezone donosi nove interpretacije klasika, a ovog proljeća u prvi plan dolazi nešto nježnija i sofisticiranija alternativa – bež salonke. Ovaj model već se nametnuo kao jedan od najpoželjnijih trendova za sezonu proljeće/ljeto 2026., a modni znalci predviđaju da bi mogao barem privremeno zasjeniti klasične crne štikle.

Trend je snažno potvrđen na modnim pistama vodećih modnih kuća. Na revijama brendova kao što su Chanel, Balenciaga i Calvin Klein bež salonke pojavile su se u različitim interpretacijama, od elegantnih dvobojnih modela do minimalističkih varijanti s nižom petom. Upravo je ta suptilna estetika ono što ih čini iznimno privlačnima – djeluju profinjeno, lako se uklapaju u različite stilove i odlično funkcioniraju kao završni detalj svakog outfita.

Da trend ne ostaje samo na modnim pistama potvrđuju i brojne trendseterice i slavne osobe koje su ga već prigrlile. Modeli poput Adwoa Aboah i Emily Ratajkowski viđene su u elegantnim dvobojnim salonkama modne kuće Chanel, koje su kombinirale s oštrim krojevima i klasičnim komadima. Svoju verziju ovog trenda pokazala je i Rosie Huntington-Whiteley, poznata po estetici tihog luksuza, koja je bež štikle nosi uz različite outfite, naglašavajući njihovu svestranost.

Osim što djeluju sofisticirano, bež salonke imaju i praktičnu prednost – vizualno izdužuju nogu i lako se uklapaju u gotovo svaku kombinaciju. Upravo zbog toga mnoge žene sve češće biraju ovaj model kada žele postići elegantan, ali nenametljiv dojam. Minimalistice posebno vole ovu nijansu jer se savršeno uklapa u garderobu neutralnih tonova.

Dobra vijest je da ovaj trend nije rezerviran samo za luksuzne modne kuće. Bež salonke mogu se pronaći u ponudi brojnih brendova, od dizajnerskih modela do pristupačnijih high street varijanti, što znači da će svatko lako pronaći par za sebe. Ako je suditi po modnim pistama i street styleu, čini se da će upravo bež štikle ovog proljeća postati nova moderna alternativa klasičnim crnim salonkama.

